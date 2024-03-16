Прежде чем прибегать к химическим средствам или сдавать ковер в химчистку, попробуйте его отчистить с помощью простых бытовых вещей. Нашли стойкое пятно на ковре? Примените один из нескольких методов, чтобы избавиться от него.

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Пена для бритья

Это замечательное средство способно удалить жирные пятна, разлитый сок или следы от тонального крема. Просто оставьте пенку на пятне на 30 минут, а затем вытрите сухими салфетками.

Пищевая сода

Если пятно уже очень въелось в ковер, посыпьте его пищевой содой, а через некоторое время пропылесосьте.

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Уксус

Эта жидкость является эффективной от устранения различных пятен, а также следов от ручек. Смочите пятно уксусом и протрите абразивной стороной губки.

Моющее средство

Обычная жидкость для мытья посуды может удалить стойкие пятна. Просто смешайте ее с теплой водой и нанесите на ковер, а потом смойте чистой водой и протрите бумажными полотенцами.

Соль

В случае, если пятно свежее – насыпьте на него соль, которая сможет впитать в себя вино или кофе.

Если вы взялись за уборку и после очистки ковра хотите помыть пол, будьте осторожны с некоторыми веществами. Не добавляйте в воду уксус, лимонный сок и отбеливатель, поскольку эти средства только ее повредят. Больше информации читайте в нашем материале.