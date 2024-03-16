Перш ніж вдаватися до хімічних засобів чи здавати килим в хімчистку, спробуйте його відчистити за допомогою простих побутових речей. Знайшли стійку пляму на килимі? Застосуйте один з кількох методів, щоб позбутися від нього.

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Піна для гоління

Цей чудовий засіб здатен видалити жирні плями, розлитий сік чи сліди від тонального крему. Просто залишіть пінку на плямі на 30 хвилин, а потім витріть сухими серветками.

Харчова сода

Якщо пляма вже дуже в’їлася в килим, посипте її харчовою содою, а через деякий час пропилососьте.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Оцет

Ця рідина є ефективною від усунення різних плям, а також слідів від ручок. Змочіть пляму оцтом та протріть абразивною стороною губки.

Миючий засіб

Звичайна рідина для миття посуду може видалити стійкі плями. Просто змішайте її з теплою водою та нанесіть на килим, а тоді змийте чистою водою та протріть паперовими рушничками.

Сіль

У випадку, якщо пляма свіжа – насипте на неї сіль, яка зможе увібрати в себе вино чи каву.

Якщо ви взялися за прибирання та після очищення килима хочете помити підлогу, будьте обережними з деякими речовинами. Не додавайте у воду оцет, лимонний сік та відбілювач, оскільки ці засоби лише її пошкодять. Більше інформації читайте в нашому матеріалі.