Начать с нуля – всегда трудно, потому что как бы ни горели глаза перед открытием собственного дела, всегда будут подкрадываться сомнения, и это нормально. Оценивать риски – это тоже неотъемлемая часть шага на пути к открытию кафе.

К теме 10 кофеен и чайных, что удивят не только напитками, но и архитектурой и атмосферой

24 Канал вместе с украинским производителем кофе Gemini поделится историями людей, которые пошли в своей жизни на риск и не пожалели, поскольку их мечта была сильнее страхов, а затем их заведения – стали культовыми и известными на весь мир.

Собственная кофейня – мечта, которая может стать реальностью

Ежедневно в мире выпивают более 2,25 миллиардов чашек кофе. По статистике мирового потребления этого напитка, его ежедневно употребляет 30 – 40% населения планеты.

Это очень легко проверить на примере Украины, где кофейни на уровне с ресторанами пользуются бешеным спросом у людей. Уровень кофейной культуры в Украине растет ежегодно, а ее динамика развития поражает. Во многих городах расширяются специализированные кафе, в которых не просто подают кофе, но и используют высококачественные зерна и профессиональное оборудование, благодаря чему бариста может создавать идеальный напиток.

Кроме того, растет местная обжарка, которая повышает качество кофе и позволяет кофейням предлагать уникальные местные бленды. Современные кофейни третьей волны обращают внимание на более глубокое понимание процессов выращивания, сбора и обработки кофейных зерен, но вернемся к цифрам и популярности открытия кофеен.

Сейчас в Украине происходит некий "бум" кофеен. По данным компании Poster, от 24 февраля 2022 года их количество выросло на 35%, а вот пабов, ресторанов или кондитерских – стало меньше. К примеру, если в декабре 2021 года кафе насчитывалось 5300, то весной 2024 года их стало уже 7200.

Тенденцию к открытию кафе можно четко проследить в крупных городах Украины – Киеве или Львове, где чуть ли не ежемесячно открывается по несколько новых заведений, каждый из которых пытается привлечь гостя определенной уникальностью. Чтобы вдохновить и придать уверенности в открытии собственного дела, далее расскажем об историях успеха людей, которые имели разный опыт, но не побоялись, рискнули и создали кофейни – лидеры на рынке.

Начало создания кофейни: первые шаги на пути к мечте

Открытие кофейни – это ответственное путешествие в мир предпринимательства. Все начинается с идеи. Шаг за шагом создается планирование бизнеса, а тогда его реализация. В значительной степени успех зависит от качественно составленного бизнес-плана, который служит гидом на протяжении всего процесса.

Масштабные кофейные гиганты начинали свой путь с маленьких кофеен, порой даже с незначительными инвестициями, которые переросли в такие известные сетевые кофейни как Starbucks и Origin Coffee, о которых поговорим дальше.

Создание Starbucks – от маленького магазина в Сиэтле до мировой сети

История создания самой известной сети кофеен в мире – удивительная. Компанию Starbucks основали трое друзей в 1971 году в Сиэтле, открыв сначала только магазин по продаже обжаренного зернового кофе, где не предлагали готовые напитки. Магазин получил название в честь персонажа романа "Моби Дик" Старбека, который любил кофе. В продолжение морской тематики появился логотип Сирены – морского существа из древнегреческой мифологии.

В 1982 году к компании присоединился Говард Шульц, который работал директором по маркетингу. Именно он изменил ход истории Starbucks. Во время поездки в Италию он был восхищен атмосферой итальянских кофеен, где клиенты общались за чашкой эспрессо и захотел создать нечто похожее в США, поставив перед собой цель сделать кофе частью повседневной жизни американцев.

Основатели немного скептически к этому относились, потому что хотели, чтобы магазин специализировался на продаже зерен, но в 1987 году Шульц выкупил компанию у основателей и начал создавать кофейни, ориентированные на продажу напитков. Со временем они стали известными на весь мир.

Успех Starbucks обеспечили три идеи Шольца:

создание заведения, который будет идеальным местом между работой и домом;

акцент на качестве напитков и современном оборудовании;

развитие узнаваемости бренда.

Все вместе имело настолько большой успех, что впоследствии началась экспансия в соседние города – Чикаго, Портленд и Ванкувер, а открытие следующих заведений было уже лишь делом времени. После открытия кофеен во всех возможных штатах США, бренд вышел на международный уровень. Япония стала первой страной, где открылся Starbucks в 1996 году, чуть позже кофейни сети открыли свои двери в Сингапуре, Тайване и Южной Корее.



Кофе и логотип Starbucks являются узнаваемыми во всем мире / Фото Pexels

Популярность бренда начала настолько расти, что сейчас компания уже имеет более 35 тысяч кофеен в 75 странах мира. Желание Шульца сделать кофе частью жизни американцев вышло за рамки, потому что он стал желанным на всех континентах. Starbucks – культурный феномен, который изменил представление людей о кофе и роль кафе в современной жизни.

Origin Coffee – от фокуса на качестве зерен до эталонного бренда

Основатели британской компании Origin Coffee Энтони Спенс и Том Миллер стартовали со страсти к спешелти-кофе, открыв в 2004 году маленькое заведение с фокусом на уникальность зерен. Они стремились поднять культуру потребления кофе в Великобритании на новый уровень.

Для них было очень важным познакомить потребителей с происхождением кофейных зерен, методов их выращивания и обработки. Спенс и Миллер напрямую сотрудничали с фермерами и контролировали качество зерен. Именно Origin Coffee стали первыми, кто начал в Британии использовать новейшие технологии ради создания различной сложности вкусов.

Кофейни Origin Coffee были минималистичными, но их профессиональный подход захватил тысячи посетителей. Компания стала быстро влиятельной, популяризируя альтернативные способы заваривания – пуровер и аэропресс. Кроме того, они поставляли свои зерна в различные заведения и проводили курсы обучения барист. У Великобритании бренд Origin Coffee является эталоном специализированного кофе и примером для многих производителей во всем мире.

Впрочем, здесь надо понимать, что за любыми победами и популярностью стоит не только безумная жажда создать что-то особенное и большой труд, но и трудности, которые тоже являются частью успеха.

Трудности и победы – как преодолеть препятствия

Большинство владельцев кафе столкнулись с вызовами, которые стояли на пути к их признанию. От бизнесменов, которые потерпели поражение и не смогли выйти на должный уровень, их отличало лишь умение взять себя в руки и преодолеть проблему. Таких историй много и касаются они всех возможных бизнесов, которые начинались с нуля.

Отличным примером несокрушимости является компания по обжарке кофе Blue Bottle Coffee. Джеймс Фримен, который основал бренд в начале 2000-х в Окленде начинал с доставки свежеобжаренного кофе своим первым клиентам. Он столкнулся с ограниченным бюджетом, но благодаря настойчивости создал всемирно известный бренд.

Компания Blue Bottle Coffee стала символом третьей кофейной волны в США. Джеймс Фримен был кларнетистом, который обожал кофе, но ему не нравилось качество зерен, которые он покупал в кофейнях. Руководствуясь высказыванием: "Хочешь изменить мир – начни с себя", человек с ограниченным бюджетом решил самостоятельно основать собственный бизнес, где основным принципом должно было стать создание кофе из свежих зерен.

Его капитал был скромный, но жажда создать действительно качественный продукт, перевешивала все страхи вероятного провала. Джеймс Фримен начал обжаривать кофе в своем гараже и продавать на фермерском рынке в Окленде. Благодаря своей настойчивости он таки достиг того, чего хотел и создал уникальный продукт.

Его обжаренный кофе нашел своих ценителей, поэтому это способствовало открытию компании, а затем кафе с высоким уровнем обслуживания. Ограниченный бюджет Фримена в начале не помешал тому, чтобы привлечь инвесторов, которые поверили в перспективный бизнес.



Маленькая синяя бутылка – узнаваемая черта Blue Bottle Coffee / Фото Getty Images

Сегодня компания Blue Bottle Coffee является глобальным брендом, который производит кофе небольшими партиями и известен во многих странах мира, но еще больше поражает история основателя, который стал примером для многих начинающих и показал, как из маленьких шагов и большого желания можно перерасти в известный бренд.

Кофейни, которые изменили город – истории влияния

Местные кофейни становятся символами районов или даже городов, меняя сообщества. Это касается многих стран – от США до Индонезии и Украины.

Американская компания по обжарке кофе La Colombe Coffee Roasters превратила несколько районов в центры гастрономической культуры благодаря инновационному подходу к кофейному бизнесу.

Прорывом бренда стало готовое к употреблению латте в банке. Оно стало очень популярным среди ценителей кофе, которые хотели приобрести напиток и взять его с собой. Особенность компании заключается в том, что она не боится экспериментировать и постоянно удивляет своих клиентов.

В Индонезии невероятно популярной стала кофейня One Fifteenth Coffee. Расширенная сеть заведений вошла в историю как место встречи молодежи. Компания, основана в Джакарте в 2012 году, нашла своих любителей кофе, поскольку сфокусировалась на качественных зернах и начала экспериментировать с различными методами приготовления кофе. Их изюминкой являются кофейни с открытым пространством, которые позволяют наслаждаться кофе с невероятным видом.



Вот с таким видом можно выпить кофе в Индонезии / Фото из инстаграма бренда

Сегодня кофе – неотъемлемая часть мировой культуры. Кофейни открываются в каждом городе в любом уголке планеты, а интерес к напитку неуклонно растет. Стоит заметить, что и украинцы активно интересуются различными сортами кофе, методами приготовления, чтобы получить максимальное наслаждение от напитка.

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