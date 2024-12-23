Почати з нуля – завжди важко, бо як би не горіли очі перед відкриттям власної справи, завжди підкрадатимуться сумніви, і це нормально. Оцінювати ризики – це теж невід'ємна частина кроку на шляху до відкриття кав'ярні.

До теми 10 кав'ярень та чайних, що здивують не тільки напоями, але й архітектурою та атмосферою

24 Канал разом з українським виробником кави Gemini поділиться історіями людей, які пішли у своєму житті на ризик і не пошкодували, оскільки їхня мрія була сильнішою за страхи, а відтак їхні заклади – стали культовими й відомими на весь світ.

Власна кав'ярня – мрія, яка може стати реальністю

Щодня у світі випивають понад 2,25 мільярда горнят кави. За статистикою світового споживання цього напою, його щодня вживає 30 – 40% населення планети.

Це дуже легко перевірити на прикладі України, де кав’ярні на рівні з ресторанами користуються шаленим попитом у людей. Рівень кавової культури в Україні зростає щороку, а її динаміка розвитку вражає. У багатьох містах розширюються спеціалізовані кав'ярні, в яких не просто подають каву, але й використовують високоякісні зерна та професійне обладнання, завдяки чому бариста може створювати ідеальний напій.

Окрім того, зростає місцеве обсмажування, яке підвищує якість кави й дозволяє кав'ярням пропонувати унікальні місцеві бленди. Сучасні кав'ярні третьої хвилі звертають увагу на глибше розуміння процесів вирощування, збору та обробки кавових зерен, але повернімося до цифр та популярності відкриття кав'ярень.

Наразі в Україні відбувається такий собі "бум" кав'ярень. За даними компанії Poster, від 24 лютого 2022 року їхня кількість зросла на 35 %, а от пабів, ресторанів чи кондитерських – поменшало. До прикладу, якщо у грудні 2021 року кав'ярень налічувалося 5300, то навесні 2024 року їх стало вже 7200.

Тенденцію до відкриття кав'ярень можна чітко простежити у великих містах України – Києві чи Львові, де ледь чи не щомісяця відкривається по кілька нових закладів, кожен з яких намагається привабити гостя певною унікальністю. Щоб надихнути та надати впевненості у відкритті власної справи, далі розповімо про історії успіху людей, які мали різний досвід, але не побоялися, ризикнули й створили кав'ярні – лідерки на ринку.

Початок створення кав'ярні: перші кроки на шляху до мрії

Відкриття кав'ярні – це відповідальна подорож у світ підприємництва. Все розпочинається з ідеї. Крок за кроком створюється планування бізнесу, а тоді його реалізація. Значно мірою успіх залежить від якісно складеного бізнес-плану, який слугує гідом впродовж всього процесу.

Масштабні кавові гіганти розпочинали свій шлях з маленьких кав'ярень, часом навіть з незначними інвестиціями, які переросли до таких відомих мережевих кав'ярень як-от Starbucks та Origin Coffee, про які поговоримо далі.

Створення Starbucks – від маленького магазину в Сієтлі до світової мережі

Історія створення найвідомішої мережі кав'ярень у світі – дивовижна. Компанію Starbucks заснували троє друзів у 1971 році в Сієтлі, відкривши спочатку лише магазин з продажу обсмаженої зернової кави, де не пропонували готові напої. Магазин отримав назву на честь персонажа роману "Мобі Дік" Старбека, який любив каву. У продовження морської тематики з'явився логотип Сирени – морської істоти з давньогрецької міфології.

У 1982 році до компанії доєднався Говард Шульц, який працював директором з маркетингу. Саме він змінив хід історії Starbucks. Під час поїздки до Італії він був захоплений атмосферою італійських кав'ярень, де клієнти спілкувалися за чашкою еспресо й захотів створити щось схоже в США, поставивши перед собою ціль зробити каву частиною повсякденного життя американців.

Засновники трохи скептично до цього ставилися, бо хотіли, щоб магазин спеціалізувався на продажі зерен, але в 1987 році Шульц викупив компанію у засновників й почав створювати кав'ярні, орієнтовані на продаж напоїв. Згодом вони стали відомими на весь світ.

Успіх Starbucks забезпечили три ідеї Шольца:

створення закладу, який буде ідеальним місцем між роботою та домом;

акцент на якості напоїв та сучасному обладнанні;

розвиток впізнаваності бренду.

Все разом мало настільки великий успіх, що згодом почалася експансія у сусідні міста – Чикаго, Портленд та Ванкувер, а відкриття наступних закладів було вже лише справою часу. Після відкриття кав'ярень у всіх можливих штатах США, бренд вийшов на міжнародний рівень. Японія стала першої країною, де відкрився Starbucks у 1996 році, трохи пізніше кав'ярні мережі відчинили свої двері у Сінгапурі, Тайвані та Південній Кореї.



Кава та логотип Starbucks є впізнаними в усьому світі / Фото Pexels

Популярність бренду почала настільки зростати, що наразі компанія вже має понад 35 тисяч кав'ярень в 75 країнах світу. Бажання Шульца зробити каву частиною життя американців вийшла за рамки, бо вона стала бажаною на усіх континентах. Starbucks – культурний феномен, який змінив уявлення людей про каву та роль кав'ярень у сучасному житті.

Origin Coffee – від фокуса на якості зерен до еталонного бренду

Засновники британської компанії Origin Coffee Ентоні Спенс і Том Міллер стартували з пристрасті до спешелті-кави, відкривши у 2004 році маленький заклад із фокусом на унікальність зерен. Вони прагнули підняти культуру споживання кави у Великій Британії на новий рівень.

Для них було дуже важливим познайомити споживачів з походженням кавових зерен, методів їхнього вирощування та обробки. Спенс та Міллер напряму співпрацювали з фермерами та контролювали якість зерен. Саме Origin Coffee стали першими, хто почав у Британії використовувати новітні технології заради створення різної складності смаків.

Кав'ярні Origin Coffee були мінімалістичними, але їхній професійний підхід захопив тисячі відвідувачів. Компанія стала швидко впливовою, популяризуючи альтернативні способи заварювання – пуровер та аеропрес. Окрім того, вони постачали свої зерна до різних закладів та проводили курси навчання барист. У Великій Британії бренд Origin Coffee є еталоном спеціалізованої кави та прикладом для багатьох виробників в усьому світі.

Втім, тут треба розуміти, що за будь-якими перемогами та популярністю стоїть не лише шалена жага створити щось особливе та велика праця, але й труднощі, які теж є частиною успіху.

Труднощі та перемоги – як подолати перешкоди

Більшість власників кав'ярень зіткнулися з викликами, які стояли на шляху до їхнього визнання. Від бізнесменів, які зазнали поразки й не змогли вийти на належний рівень, їх відрізняло лише вміння взяти себе в руки й подолати проблему. Таких історій є багато й стосуються вони всіх можливих бізнесів, які розпочиналися з нуля.

Чудовим прикладом незламності є компанія з обсмажування кави Blue Bottle Coffee. Джеймс Фрімен, який заснував бренд на початку 2000-х в Окленді починав із доставки свіжообсмаженої кави своїм першим клієнтам. Він зіткнувся з обмеженим бюджетом, але завдяки наполегливості створив всесвітньо відомий бренд.

Компанія Blue Bottle Coffee стала символом третьої кавової хвилі в США. Джеймс Фрімен був кларнетистом, який обожнював каву, але йому не подобалась якість зерен, які він купував у кав'ярнях. Керуючись висловом: "Хочеш змінити світ – почни з себе", чоловік з обмеженим бюджетом вирішив самостійно заснувати власний бізнес, де основним принципом мало стати створення кави з найсвіжіших зерен.

Його капітал був скромний, але жага створити справді якісний продукт, переважувала всі острахи ймовірного провалу. Джеймс Фрімен почав обсмажувати каву у своєму гаражі й продавати на фермерському ринку в Окленді. Завдяки своїй наполегливості він таки досягнув того, чого хотів й створив унікальний продукт.

Його обсмажена кава знайшла своїх поціновувачів, тож це сприяло відкриттю компанії, а потім кав'ярень з високим рівнем обслуговування. Обмежений бюджет Фрімена на початку не став на заваді тому, аби залучити інвесторів, які повірили в перспективний бізнес.



Маленька синя пляшка – впізнавана риса Blue Bottle Coffee / Фото Getty Images

Сьогодні компанія Blue Bottle Coffee є глобальним брендом, який виготовляє каву невеликими партіями та є відомою в багатьох країнах світу, але ще більше вражає історія засновника, який став прикладом для багатьох початківців та показав, як з маленьких кроків та великого бажання можна перерости до відомого бренду.

Кав'ярні, які змінили місто – історії впливу

Місцеві кав'ярні стають символами районів чи навіть міст, змінюючи спільноти. Це стосується багатьох країн – від США до Індонезії та України.

Американська компанія з обсмажування кави La Colombe Coffee Roasters перетворила декілька районів на осередки гастрономічної культури завдяки інноваційному підходу до кавового бізнесу.

Проривом бренду стало готове до вживання лате в банці. Воно стало дуже популярним серед поціновувачів кави, які хотіли придбати напій та взяти його з собою. Особливість компанії полягає в тому, що вона не боїться експериментувати й постійно дивує своїх клієнтів.

В Індонезії неймовірно популярною стала кав'ярня One Fifteenth Coffee. Розширена мережа закладів увійшла в історію як місце зустрічі молоді. Компанія, заснована в Джакарті у 2012 році, знайшла своїх любителів кави, оскільки сфокусувалася на якісних зернах та почала експериментувати з різними методами приготування кави. Їхньою родзинкою є кав'ярні з відкритим простором, які дозволяють насолоджуватися кавою з неймовірним краєвидом.



Ось з таким видом можна випити каву в Індонезії / Фото з інстаграму бренду

Сьогодні кава – невід'ємна частина світової культури. Кав'ярні відкриваються в кожному місті в будь-якому куточку планети, а інтерес до напою невпинно зростає. Варто зауважити, що й українці активно цікавляться різними сортами кави, методами приготування, аби отримати максимальну насолоду від напою.

Тож якщо мрієте про власну кав'ярню – почніть своє знайомство з найкращої кави від Gemini! Якісні зерна стануть основою для вашого успіху. Відвідайте сайт і обирайте свій ідеальний смак.