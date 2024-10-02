Подробнее об овощах и фруктах, которые должны быть на нашем столе рассказали диетологи клиники Натальи Самойленко в инстаграме. Сезонные продукты очень важны в нашем рационе, потому что способны обеспечить организму все необходимые вещества. Что именно есть в осеннюю пору – читайте дальше.

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Виноград

Любые сорта винограда имеют главное преимущество – это антиоксиданты. Однако наибольшее количество содержится в красном винограде благодаря антоцианам, которые придают ему яркий и насыщенный цвет. Виноград содержит витамины С, К, В1, В2 и В6.

Инжир

Один инжир содержит в своем составе медь, магний, калий, витамины В1, В2 и В6, витамин К, железо и кальций. Фрукт способен снижать давление, улучшать процесс пищеварения и влиять на плотность костей. Его можно добавлять в рацион как перекус.

Тыква

В тыкве содержатся источники бета-каротина – мощного антиоксиданта, который организм превращает в витамин А. Овощ содержит витамин С, Е, железо и фолиевую кислоту. Интересный факт, но тыква содержит 20% рекомендуемой дозы витамина С, поэтому его полезно употреблять при простуде.



Тыква является полезным овощем / Фото Pexels

Груша

Фрукт богат фолиевой кислотой, витамином С, медью и калием. Диетологи советуют есть грушу с кожурой, поскольку в ней в 6 раз больше полифенольных антиоксидантов, чем в мякоти. Груша также имеет пребиотические свойства и кормит "хорошую" микрофлору кишечника.

Свекла

Оказывается, что свекла является рекордсменом по концентрации бора и марганца, а также один из лидеров по содержанию железа. Овощ содержит витамины С, В1, В2, В5, В6, В9, А и Е. Свекла также богата такими микроэлементами как калий, кремний, магний, натрий, форсфор, медь, цинк и йод. Вещества в составе свеклы способны улучшать обмен веществ и укреплять иммунитет.

Яблоко

Лучше всего яблоки употреблять сырыми, чтобы получить максимальную пользу. Есть их рекомендуется с кожурой, поскольку в ней содержится половина клетчатки яблока. Фрукт богат калием, натрием, кальцием, магнием, фосфором, железом, йодом и витаминами А, В1, В3, РР и С. Яблоки способны улучшить пищеварение, помогают регулировать пищеварение и улучшают здоровье сердца.