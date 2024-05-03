Пасхальную корзину заполняют куличом, пасхальными яйцами, ветчиной, хреном, маслом и колбасой, пишут Porady 24. Но между тем не стоит забывать о ее украшении. Советуем сделать декор пасхальной корзины с помощью цветов с использованием зелени и лент для красивого вида.

Читайте также Как украсить корзину на Пасху: 3 интересные идеи

Какими цветами украсить пасхальную корзину

Есть определенные виды цветов, которые символизируют весеннее возрождение. Не всегда хозяйки украшают цветы корзинами. Большинство склоняются только к барвинку, впрочем цветы придадут корзине особый вид.

Нарциссы

Эти цветы ассоциируются со свежестью и весенними праздниками. Они имеют приятный аромат и яркие цвета. Если хотите добавить корзине нежности – выбирайте нарциссы белого цвета, ради яркости – желтого. Чтобы создать патриотическую корзину, поставьте сверху голубые яйца, а корзину украсьте ярко-желтыми нарциссами.

Лилии

Они символизируют чистоту и возрождение. Лилии имеют большие и объемные бутоны, поэтому точно смогут завершить собой идеальную пасхальную корзину.



Украшайте пасхальную корзину цветами / Фото Сундук

Фиалки

Эти небольшие, но волшебные цветы могут добавить нежности и гармонии к композиции корзины. Они будут выглядеть очень мило, поэтому придадут корзине красивый вид.

Сирень

Также советуем обратить ваше внимание на сирень разнообразного оттенка. Несколько веточек в корзине создадут невероятно красивый вид.

Если же хотите создать букет, то можете собрать сразу несколько цветов и закрепить их в месте соединения ручки к корзине. Чаще всего все используют искусственный букет, впрочем для потрясающего эффекта, можно вплести живые цветы.