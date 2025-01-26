Большинство свадебных платьев нельзя стирать в стиральной машинке, поскольку они созданы из деликатных тканей и имеют немало сложных украшений, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Что нужно для выведения пятен со свадебного платья

Для полной очистки платья понадобится ванна, жидкий стиральный порошок и старая зубная щетка.

Чтобы вывести пятна со свадебного платья позаботьтесь о:

Детскую присыпку, кукурузный крахмал, пищевую соду;

Салфетки для удаления пятен;

Бумажные полотенца;

Средство для мытья посуды;

Ватные спонжики;;

Средство для снятия макияжа;

Фен для волос.

Как почистить свадебное платье дома

Перед стиркой платья тщательно помойте и продезинфицируйте ванну моющими средствами без химических компонентов – содой или специальным гелем для керамики.

Далее надо налить в ванну прохладную воду с добавлением средства для стирки. Горячей воды следует избегать, чтобы не повредить деликатную ткань. Аккуратную погрузите платье в воду и оставьте его на 30 минут. Вода размягчит пятна и облегчит очистку.

Чтобы удалить загрязненные места воспользуйтесь старой зубной щеткой. После замачивания платье тщательно промойте чистой водой и повесьте высыхать его в сухом месте, подстелив под низ полотенце для впитывания лишней воды. Сушить в ванной комнате не стоит, поскольку во влажном помещении платье будет высыхать дольше.



Советы, которые помогут вывести пятна со свадебного платья / Фото Pexels

Как удалить распространенные пятна со свадебного платья

Грязь удалите щеткой и промокните влажной салфеткой и обработайте средством для удаления пятен.

Если есть пятно от вина, то промокните ее полотенцем, а потом посыпьте солью или пищевой содой оставив на несколько минут средство впитать пятно. Остатки уберите сухой салфеткой. Ватным тампоном нанесите на пятно одну часть средства для мытья посуды с тремя частями воды и вотрите в пятно.

Масло и жир хорошо выводится толстым слоем детской присыпки или кукурузного крахмала. Оставьте средство на 15 минут, а затем уберите остатки. Если пятно еще остались, то ее следует протереть спиртом.

Избавиться от макияжа тоже помогает детская присыпка и специальные салфетки от пятен. Для выведения помады или туши пользуйтесь средством для снятия макияжа. Пятно от крови надо обработать прохладной водой и ватным тампоном смоченным в воде. Ферменты от слюны помогут вывести след.

Чтобы свадебное платье не пожелтело, храните его в специальной коробке подальше от солнечного света.