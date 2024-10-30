Помните, что любые застарелые пятна трудно вывести, поэтому отстирывать одежду надо сразу после того, как запятнаете, пишут Советы 24.

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Первое, что надо сделать – вымыть сок граната под холодной проточной водой. Чтобы вывести пятно до конца, можете воспользоваться жидким мылом для рук или средством для мытья посуды. Горячую воду использовать не стоит. Но если с пятном эти два средства не справились, тогда советуем воспользоваться народными методами.

Сода

Сода способна быстро убрать краситель с гранатового сока. Можете использовать один из двух способов. Для первого надо в небольшом тазике с холодной водой развести 2 чайные ложки соды и замочить в жидкости ткань на 30 минут, а потом постирать вещь с порошком.

Во втором случае соду надо насыпать на пятно и смочить место нанесения водой до образования кашицы. Через 30 минут вещь надо постирать в стиральной машинке.

Яичный желток

Желток от яйца надо смешать с глицерином. Смесь надо нанести на пятно и вокруг него. Когда пятно исчезнет через некоторое время, то его надо сполоснуть водой или постирать.



Гранатовый сок можно легко отстирать / Фото Pexels

Перекись водорода

Это средство надо использовать для светлых тканей. Небольшое количество перекиси надо нанести на пятно и оставить на несколько минут, а потом хорошо промойте водой. Для темных тканей средство применять не стоит.

Уксус и сода

Для смеси надо смешать чайную ложку соды со столовой ложкой уксуса. Нанесите кашицу на пятно и оставьте на 10 минут, а после этого смойте водой.

Если же надо постирать застарелые пятна, то лучше все же воспользоваться специальными пятновыводителями для цветной одежды и отбеливателями, которые подойдут для белых вещей.