Остатки зеленки могут быть на руках, одежде или даже поверхностях, пишут Советы 24. Избежать пятен не совсем просто, но возможно, поэтому расскажем о самых популярных из них.

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Как вывести зеленку с рук

Хозяйственное мыло

Если после открытия флакона с зеленкой у вас остались пятна, тогда первое, что надо сделать – сразу идти мыть руки хозяйственным мылом. Свежая зеленка быстро отмоется, а вот давние пятна мылом вывести будет сложно.

Лимонный сок

Сок лимона – это природный осветлитель, который поможет вывести стойкие пигменты с кожи. Нужно взять ватный диск, смочить его лимонным соком и обработать пятно. Оставьте йог подействовать на 10 минут, а тогда смойте теплой водой. Способ подходит для удаления свежих пятен.



Руку от зеленки можно отмыть / Фото Pexels

Как вывести зеленку с кожи

Жидкость для снятия лака

Избавиться от пятен зеленки можно с помощью жидкости для снятия лака. Ее надо нанести на ватный диск, потереть, а потом смыть водой и смазать кремом.

Зубная паста

Нужно нанести пасту на пятно и потереть ее старой зубной щеткой, а после этого смыть водой. Повторить такую манипуляцию можно несколько раз.

Как вывести зеленку с мебели и текстиля

Кожаная мебель хорошо переносит средства на основе спирта. Тканевые покрытия можно обрабатывать соком лимона и перекисью водорода. Если дерево не лакированное, то пятно от зеленки уберет пищевая сода, а вот для лакированных поверхностей понадобится аккуратная шлифовка. Для текстиля рекомендуется использовать средства для отбеливания и выведения пятен.

Как вывести зеленку с одежды

Дорогие и качественные вещи лучше сразу отдать в химчистку. В противном случае надо помнить, что отстирывать надо только свежие пятна, поскольку старые будут трудно поддаваться удалению. Также надо обратить внимание и на то, что не все ткани переносят агрессивные моющие средства.

Деликатные ткани можно отстирать кремом для рук. Лучше брать средство с жирной текстурой. Нанесите его на пятно плотным слоем и оставьте на 3 часа, а потом постирайте с моющим средством.

Со светлых вещей пятно поможет убрать "Белизна". Ее надо нанести на пятно, замочить на ночь, а потом прополоскать и постирать вручную или в машинке. Если же пятна от зеленки есть на цветных вещах, тогда можно использовать пятновыводители.

Как отмыть зеленку с пола

Если зеленка вылилась на линолеум, ламинат или паркет, то действовать надо быстро, чтобы средство не впиталось. Сначала уберите пятно бумажным полотенцем, а дальше протрите спиртом или крепким алкоголем. Также помочь может жидкость для мытья стекол. Зеленку можно отмывать с пола специальной щеткой.