Дачный туалет будет пахнуть свежестью: вот как избавиться от вони

Неприятный запах в сельском туалете на улице – это распространенная проблема, но не все знают, что ее можно легко решить за какие-то несколько минут.

Запах – это практически обязательный спутник туалетов на даче, и многие дачники просто мирятся с этим, сообщает 24 Канал со ссылкой на Good House.

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Что делать, если из туалета неприятно пахнет?

Есть несколько вариантов борьбы со зловонием, и вы можете выбрать тот, который подходит для вас больше всего. Вот несколько наиболее распространенных:

химические;

биологические;

народные.

Конечно, самый простой способ избавиться от запаха – это во время строительства туалета позаботиться о надлежащей вентиляции. Но очень часто о ней задумываются уже задолго после того, как туалет построен и запах появился.

К слову, ранее мы также рассказывали, как можно быстро избавиться от сорняков на участке без прополки.

Если вы хотите сделать вентиляцию после строительства туалета, нужно сделать отверстие в самой коробке выгребной ямы, установить трубу и вывести ее примерно на 80 сантиметров над уровнем крыши. Примерная высота трубы должна быть где-то 3 метра от уровня земли.



Запах из туалета можно убрать / Фото Pexels

Теперь трубу нужно покрасить в черный цвет. Многие пропускают этот шаг, но это нужно для того, чтобы труба нагревалась в солнечные дни и работала по принципу вентиляции: запахи будут подниматься вверх из-за нагрева трубы.

Впрочем, можно воспользоваться и несколькими народными методами, чтобы избавиться от запаха – они могут подействовать за очень короткий промежуток времени.

Вот несколько методов, которые вы можете использовать: