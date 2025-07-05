Дачный туалет будет пахнуть свежестью: вот как избавиться от вони
- Неприятный запах в дачном туалете можно устранить с помощью вентиляции или использования различных методов, таких как химические, биологические, и народные средства.
- Среди народных методов: опилки, пепел, или ботва растений, которые добавляются в сливное отверстие для уменьшения запаха.
Неприятный запах в сельском туалете на улице – это распространенная проблема, но не все знают, что ее можно легко решить за какие-то несколько минут.
Запах – это практически обязательный спутник туалетов на даче, и многие дачники просто мирятся с этим, сообщает 24 Канал со ссылкой на Good House.
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Что делать, если из туалета неприятно пахнет?
Есть несколько вариантов борьбы со зловонием, и вы можете выбрать тот, который подходит для вас больше всего. Вот несколько наиболее распространенных:
- химические;
- биологические;
- народные.
Конечно, самый простой способ избавиться от запаха – это во время строительства туалета позаботиться о надлежащей вентиляции. Но очень часто о ней задумываются уже задолго после того, как туалет построен и запах появился.
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Если вы хотите сделать вентиляцию после строительства туалета, нужно сделать отверстие в самой коробке выгребной ямы, установить трубу и вывести ее примерно на 80 сантиметров над уровнем крыши. Примерная высота трубы должна быть где-то 3 метра от уровня земли.
Запах из туалета можно убрать / Фото Pexels
Теперь трубу нужно покрасить в черный цвет. Многие пропускают этот шаг, но это нужно для того, чтобы труба нагревалась в солнечные дни и работала по принципу вентиляции: запахи будут подниматься вверх из-за нагрева трубы.
Впрочем, можно воспользоваться и несколькими народными методами, чтобы избавиться от запаха – они могут подействовать за очень короткий промежуток времени.
Вот несколько методов, которые вы можете использовать:
- Опилки. Нужно после каждого посещения туалета засыпать примерно кружку опилок в сливное отверстие.
- Пепел. После посещения уборной высыпайте кружку пепла в сливное отверстие.
- Крапива, или ботва помидоров и картофеля. Раз в неделю засыпайте несколько килограммов ботвы в сливное отверстие.