Конечно, если ваша техника сломалась, лучшим решением будет вызвать мастера, чтобы он мог проверить бойлер и исправить любую проблему. Но если возможности вызвать его нет, вы можете попробовать разобраться и самостоятельно.

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Почему не греет воду бойлер

Есть несколько наиболее частых причин, из-за которых возникают поломки, и вот какие можно выделить прежде всего:

повышенная жесткость водопроводной воды;

резкие перепады напряжения;

естественный износ деталей бойлера;

несвоевременная замена магниевого электрода.

Если, например, вы заметили, что в воде у вас дома есть немало примесей, тогда не приходится говорить о длительной работе нагревательного элемента вообще. Очень часто микроэлементы оседают на стенки, а когда нагреваются, практически оплетают поверхность внутри бойлера теплонепроводным слоем.

И для того, чтобы таких неприятностей не возникало, воду в бойлер советуют подавать через фильтр.

Если же напряжение в электросети слишком слабое, или же скачкообразно меняется, тогда в бойлере могут выйти из строя не только электронные компоненты, но и ТЭН. Для того, чтобы защитить бытовой прибор, можно установить специальные реле, которые отключают нагрузку, если напряжение не соответствует норме, или же нет достаточной мощности.



Бойлер может сломаться по разным причинам / Фото Unsplash

К тому же очень часто изнашиваются механические детали. В частности, электромеханические термостаты, в которых "подгорают" контакты – из-за этого бойлер может не включаться вообще. А если вы вовремя не замените магниевый анод, тогда будет разрушаться не только корпус бака, но и ускорится образование накипи.

Бойлер не греет, индикатор работы ТЭНа не горит

Такая ситуация означает, что сломался терморегулятор и вышли из строя индикаторная лампа и ТЭН. В таком случае тестером или мультимером проверьте наличие напряжения на входе и выходе терморегулятора. Если оно есть на входе, и его нет на выходе, замените терморегулятор.

Если же на выходе напряжение есть, тогда нужно проверить исправность сигнальной лампочки. А в платах с электронным блоком нужно заменить плату или пригласить специалиста, чтобы он провел ремонт.

Бойлер не греет, лампочка горит

Для того, чтобы проверить нагревательный элемент, нужно использовать тестер или мультитестер. В обесточенном состоянии нужно замерить сопротивление на клеммах ТЭНа. Обычно оно составляет 20 – 40 Ом. Если нагревательный элемент замкнул, срабатывает защита. Будьте готовы, что ТЭН нельзя отремонтировать, если он сломался, его нужно заменить на новый.