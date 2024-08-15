Конечно, если ваша техника сломалась, лучшим решением будет вызвать мастера, чтобы он мог проверить бойлер и исправить любую проблему. Но если возможности вызвать его нет, вы можете попробовать разобраться и самостоятельно.

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Почему не греет воду бойлер

Есть несколько наиболее частых причин, из-за которых возникают поломки, и вот какие можно выделить прежде всего:

  • повышенная жесткость водопроводной воды;
  • резкие перепады напряжения;
  • естественный износ деталей бойлера;
  • несвоевременная замена магниевого электрода.

Если, например, вы заметили, что в воде у вас дома есть немало примесей, тогда не приходится говорить о длительной работе нагревательного элемента вообще. Очень часто микроэлементы оседают на стенки, а когда нагреваются, практически оплетают поверхность внутри бойлера теплонепроводным слоем.

И для того, чтобы таких неприятностей не возникало, воду в бойлер советуют подавать через фильтр.

Если же напряжение в электросети слишком слабое, или же скачкообразно меняется, тогда в бойлере могут выйти из строя не только электронные компоненты, но и ТЭН. Для того, чтобы защитить бытовой прибор, можно установить специальные реле, которые отключают нагрузку, если напряжение не соответствует норме, или же нет достаточной мощности.

Вода течет из крана
Бойлер может сломаться по разным причинам / Фото Unsplash

К тому же очень часто изнашиваются механические детали. В частности, электромеханические термостаты, в которых "подгорают" контакты – из-за этого бойлер может не включаться вообще. А если вы вовремя не замените магниевый анод, тогда будет разрушаться не только корпус бака, но и ускорится образование накипи.

Бойлер не греет, индикатор работы ТЭНа не горит

Такая ситуация означает, что сломался терморегулятор и вышли из строя индикаторная лампа и ТЭН. В таком случае тестером или мультимером проверьте наличие напряжения на входе и выходе терморегулятора. Если оно есть на входе, и его нет на выходе, замените терморегулятор.

Если же на выходе напряжение есть, тогда нужно проверить исправность сигнальной лампочки. А в платах с электронным блоком нужно заменить плату или пригласить специалиста, чтобы он провел ремонт.

Бойлер не греет, лампочка горит

Для того, чтобы проверить нагревательный элемент, нужно использовать тестер или мультитестер. В обесточенном состоянии нужно замерить сопротивление на клеммах ТЭНа. Обычно оно составляет 20 – 40 Ом. Если нагревательный элемент замкнул, срабатывает защита. Будьте готовы, что ТЭН нельзя отремонтировать, если он сломался, его нужно заменить на новый.