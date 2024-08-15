Звісно, якщо ваша техніка зламалася, найкращим рішенням буде викликати майстра, аби він міг перевірити бойлер та виправити будь-яку проблему. Та якщо можливості викликати його немає, ви можете спробувати розібратися і самостійно.

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Чому не гріє воду бойлер

Є кілька найбільш частих причин, через які виникають поломки, і ось які можна виділити насамперед:

підвищена жорсткість водопровідної води;

різкі перепади напруги;

природне зношування деталей бойлера;

невчасна заміна магнієвого електрода.

Якщо, наприклад, ви помітили, що у воді у вас вдома є чимало домішок, тоді не доводиться говорити про тривалу роботу нагрівального елемента взагалі. Дуже часто мікроелементи осідають на стінки, а коли нагріваються, практично обплітають поверхню всередині бойлера теплонепровідним шаром.

І для того, щоб таких неприємностей не виникало, воду у бойлер радять подавати через фільтр.

Якщо ж напруга в електромережі надто слабка, або ж стрибкоподібно змінюється, тоді у бойлери можуть вийти з ладу не тільки електронні компоненти, але й ТЕН. Для того, щоб захистити побутовий прилад, можна встановити спеціальні реле, які відключають навантаження, якщо напруга не відповідає нормі, або ж немає достатньої потужності.



Бойлер може зламатися з різних причин / Фото Unsplash

До того ж дуже часто зношуються механічні деталі. Зокрема, електромеханічні термостати, в яких "підгоряють" контакти – через це бойлер може не вмикатися взагалі. А якщо ви вчасно не заміните магнієвий анод, тоді руйнуватиметься не тільки корпус бака, але й прискориться утворення накипу.

Бойлер не гріє, індикатор роботи ТЕНу не горить

Така ситуація означає, що зламався терморегулятор і вийшли з ладу індикаторна лампа та ТЕН. У такому випадку тестером чи мультимером перевірте наявність напруги на вході та виході терморегулятора. Якщо вона є на вході, і її немає на виході, замініть терморегулятор.

Якщо ж на виході напруга є, тоді потрібно перевірити справність сигнальної лампочки. А у платах з електронним блоком потрібно замінити плату чи запросити спеціаліста, щоб він провів ремонт.

Бойлер не гріє, лампочка горить

Для того, щоб перевірити нагрівальний елемент, потрібно використати тестер чи мультитестер. У знеструмленому стані потрібно замірити опір на клемах ТЕНу. Зазвичай він становить 20 – 40 Ом. Якщо нагрівальний елемент замкнув, спрацьовує захист. Будьте готові, що ТЕН не можна відремонтувати, якщо він зламався, його потрібно замінити на новий.