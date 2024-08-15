Експерти кажуть, що завдяки своїй кислотності оцет розчиняє навіть стійкий бруд та вбиває бактерії. Не варто чистити оцтом мармур та граніт, а всі інші тверді поверхні підходять ідеально.

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Видалення мінеральних відкладень

Щоб відчистити кран, полотняний рушник промочіть його оцтом. Залишіть на дві години, а тоді просто витріть. Щоб почистити злив, закрийте трубу пробкою та налийте пів склянки оцту в раковину чи ванну. Рідина має покрити металеву частину зливу і вже за годину деталь можна буде промити та витерти.

Очищення насадки душу

Насадку душу треба відкрутити та помістити її в миску чи пакет з великою кількістю оцту так, щоб вона була повністю занурена в рідину. Залишіть її в розчині на всю ніч, а зранку протріть губкою та сполосніть. Щоб запах оцту зник, увімкніть воду та промийте форсунки кілка хвилин.

Повернення блиску дзеркалам

Змішайте оцет з водою у рівних пропорціях. Залийте рідину у розпилювач та струсіть. Отриманою сумішшю треба побризкати дзеркало та витерти сухою серветкою з мікрофібри.



Оцет допоможе відчистити ванну / Фото Pexels

Видалення плям в унітазі

Додайте склянку оцту в чашу унітаза та залишіть на ніч, а наступного ранку змийте. Такий спосіб підійде для слабких плям. Якщо ж пляма стійкіша, то воду з унітаза треба проштовхнути в трубу та заповнити оцтом, залишити на ніч, а зранку посипати стінки харчовою содою та очистити йоржиком.

Очищення плитки та швів

Оцет добре чистить порцелянову та керамічну плитку. Змішайте одну частину оцту з однією частиною води та розпиліть розчин на плитку.

Видалення засмічення в трубах

У зливних трубах можуть накопичуватися мило та бруд, які призводять до засмічення. Їх можна прибрати завдяки оцту та соді. Спочатку треба всипати 0,5 склянки соди, а тоді влити таку ж кількість оцту у злив. Отвір треба закрити та залишити для дії на кілька хвилин. Далі всередину треба влити дуже гарячу воду, яка допоможе змити засмічення, яке ослабить сода з оцтом.