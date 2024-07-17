Дыня выросла водянистой и несладкой: вот 5 основных причин

Выращивание дынь и арбузов – это непростое дело, и довольно часто огородникам, к сожалению, приходится сталкиваться с неудачами. Но для того, чтобы в следующий раз все прошло как следует, нужно узнать о своих ошибках и исправить их.

Многие украинские огородники каждый год выращивают у себя на участке дыни. А в условиях средней полосы и в северных регионах вырастить сладкие плоды получается далеко не всегда. Впрочем, если дыни получаются невкусные даже в теплице или парнике, на это может быть несколько простых причин.

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Неправильный выбор сорта

Недостаточно просто посадить дыню в грунт: перед этим нужно выбрать подходящий к климату сорт. Например, есть много сортов, которые дадут отличный урожай, но только в южных регионах. Если же вы выращиваете их севернее, тогда нужно подобрать удачные сорта дыни, чтобы они были большими и сладкими.

Слишком рано посадили

На юге дыни обычно сажают прямо семенами в почву, в апреле – мае, и так же делают и в центральных областях, а через некоторое время – пересаживают. Но из-за того, что дыня – это очень теплолюбивое растение, вам лучше подождать с посадкой, пока земля прогреется. Некоторые огородники также идут на хитрость: накрывают участок, на котором будут выращивать дыни, агроволокном.

Так земля быстрее прогревается. Но после посадки дынь нужно снова накрыть почву тканью, и так вы можете создать для растения почти тепличные условия.

Мало солнца и тепла

Дыня, которая растет в тени, вряд ли вырастет сладкой. Для бахчевых культур нужно не только много места, но и солнца и тепла – так они могут накапливать сахара. Если же погода в момент, когда дыня созревает, не слишком удачная, тогда плоды также вырастут менее сладкими.



Для дыни нужен правильный участок / Фото Pexels

Конечно, можно высадить дыни в теплице, чтобы уберечь их от плохой погоды. Впрочем, с практической точки зрения это может быть не очень удачным решением: обычно в теплице не будет достаточно места для дынь.

Слишком много влаги

Дыни обычно почти не поливают, ведь их корни уходят очень глубоко, почти на метр в землю, и они могут обеспечить растение водой. Но из-за того, что дыни высаживают на открытых и солнечных участках, земля может быстро пересохнуть.

Полив можно проводить, если верхний слой почвы сильно пересох, но делать это нужно редко, хоть и обильно. Если же влаги будет слишком много, а вода будет холодной, тогда растения могут подхватить корневую гниль.

За три недели до сбора урожая поливать дыни вообще не рекомендуют.

Отсутствие пасынкования и слишком большая подкормка азотом

Случается так, что огородники начинают подкармливать азотными удобрениями все подряд – и в том числе и дыни. И несмотря на то, что они неплохо на него реагируют – в частности ростом листьев и побегов, это имеет и обратную сторону: дыни будут не очень сладкими, а цветение культуры задержится.

Еще один важный шаг – это пасынкование. Если не провести его, тогда на кустах будет слишком много мелких завязей. Основной стебель нужно прививать после того, как на нем появится 4 – 5 листочков. На крупноплодной дыне советуют оставлять 2 – 4 завязи, а на мелкоплодной – 4 – 6 завязей. Остальные нужно срезать, чтобы дыня не тратила на нее силы.