Посыпьте двор корицей в июне: садоводы рассказали, почему это стоит сделать

Некоторые опытные садоводы знают об одном лайфхаке, который помогает избавиться от вредителей. Для этого не нужно использовать никакие химические средства. Понадобится лишь корица.

Чтобы газон имел красивый вид, улучшит цвет травы и сделать ее пышнее можно с помощью корицы, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какая польза корицы для газона

Мы привыкли корицу добавлять в кофе или выпечку, впрочем садоводы берутся ею подпитывать газон. По их словам, она отпугивает таких вредителей как муравьев, тлей и комаров.

Кроме того, обычная корица способна исключить рост мха, появление грибков и других бактерий, которые могут плохо повлиять на газон. В специи содержится соединение коричный альдегид, которое блокирует рост вредных бактерий в почве.



Корица улучшает рост газона / Фото Pexels

Впрочем, посыпать ее на газон нужно с осторожностью, поскольку большое количество специи способно подавить рост травы. Если злоупотреблять ею, то антисептические свойства могут повредить микрофлору почвы.

Корица будет полезной тогда, если использовать ее локально. Можно посыпать зараженные места, вход вокруг муравейников, или вокруг нового саженца.

Кстати, ранее мы уже делились идеальным временем для обрезки ирисов, чтобы они впоследствии цвели чрезвычайно пышно.

А еще корицу можно использовать для пересадки растений. Особенно полезной она будет в случае, когда обрезаются корни растений. Корица даже способна возродить сломанный стебель растения.

Нужно только смочить поврежденное место водой и тогда посыпьте специей. После этого надо приложить небольшую палочку и обмотать стебель ниткой. Если сделать все правильно, то вазон начнет восстанавливаться.