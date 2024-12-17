Деликатес под углом нарезают всюду, пишет 24 Канал со ссылкой на NV Food. Многим могло казаться, что такое решение заключается лишь в красоте нарезки, впрочем есть более практичное объяснение.

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Легенда связана с косой нарезкой колбасы

Есть одна легенда о венском мяснике, который случайно нарезал колбасу под углом. Утром он обнаружил мышь в своем ботинке, поэтому пошел на работу в обуви на одну ногу. Это мешало ему сосредоточиться, поэтому он разрезал колбасу наискосок и потом понял, что такая нарезка больше привлекает покупателей. С тех пор он начал продавать колбасу только нарезанной под углом.

Почему резать колбасу наискосок – технологическая потребность

Структура мяса во время термической обработки меняются, поскольку волокна становятся плотнее и жестче. Нарезание колбасы вдоль волокон приводит к тому, что нож наталкивается на сопротивление, а ломтики получаются неровные. Косой срез помогает легко распределить продукт на ровные кусочки, сохраняя форму.



Косой срез колбасы выглядит привлекательнее / Фото Pro м'ясо

Маркетинг и эстетика

Без преувеличения, косой срез колбасы выглядит эстетически более привлекательным. Он имеет выгодный вид на витрине и привлекает покупателей, потому что помогает оценить его качество. Кроме того, нарезанная наискосок колбаса имеет более привлекательный вид на праздничном столе.

Есть еще один интересный момент: срез под углом создает иллюзию большего размера ломтика. Для одного бутерброда будет достаточно двух кусочков колбасы, а прямая нарезка требовала бы больше.