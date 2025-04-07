Почему кроты поселяются на вашем участке: есть 3 основные причины

Некоторые хозяева очень удивляются, почему на их участке есть множество кротов, а в соседнем дворе – ни одного. Есть несколько причин, почему кроты выбирают определенное место. В отдельных случаях на одном участке может быть целое нашествие грызунов. Случай не является легким, поскольку если во дворе или саду поселились кроты, то избавиться от них является сложной задачей.

Кроты заселяются на определенном участке не только из-за растений, но и еще через несколько факторов, которые могут их очень привлечь, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию".

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Почему кроты поселяются на участке

Садоводы говорят, что кроты поселяются там, где есть влажная и плодородная почва, богатая органическими веществами. Особенно для них лучшими являются те места, где есть много дождевых червей, улиток, личинок и других насекомых, которые являются их ежедневным рационом.



Кроты поселяются на участке не просто так / Фото Pexels

Именно рыхлая и мягкая почва является идеальной средой для их существования. Также кроты ищут те участки, где нет ласиц или куниц – их врагов. В таком случае они будут размножаться без страха за свое существование. Почва, пища и отсутствие их естественных врагов являются основными причинами заселения на вашем участке.

К теме! Чтобы избавиться от кротов с участка гуманными методами, советуем прочитать материал, в котором мы рассказали, как правильно выводить с участка вредителей.

Иногда большое количество кротов может быть очень вредным, поскольку они роют много туннелей, повреждая корни ваших культур и структуру почвы.