Лето хочется ассоциировать с запахами пляжа, выпечки, свежих фруктов и свежескошенной травы. Впрочем, далеко не каждое летнее дыхание приятное – и если в доме пахнет затхло, тогда с этим не нужно мириться.

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Итак, как только вы почувствовали, что дома пахнет неприятно, нужно начать искать причину запаха. Дело в том, что летом в доме не только тепло, но еще и часто влажно – и эти условия являются идеальными для быстрого роста бактерий, что и приводит к неприятным запахам. Очень важно проверять и чистить места, которыми вы часто пользуетесь, и о которых многие люди могут забывать.

Вывозите мусор

Ваш мусорный бак упорно хранит остатки пищи, очистки и тому подобное. И это, конечно, помогает держать квартиру в чистоте, и некоторые из этих запахов могут оставаться на баке для мусора даже после того, как вы вынесли заполненный пакет.

Поэтому время от времени нужно мыть его с водой и чистящими средствами.

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Место вокруг мусорника

С чисткой мусорника вроде бы все ясно. Но когда вы в последний раз мыли зону вокруг бака? Очень часто грязь попадает не только в ведро, но и рядом, и тогда запахи могут множиться и храниться у вас в шкафах и ящиках в течение недель.

Холодильник

Знаете ли вы, что чистить и дезинфицировать холодильник нужно по крайней мере раз в неделю? А в условиях частых отключений света, когда в холодильнике не такая низкая температура, убирать нужно особенно часто и тщательно.



Холодильник нужно чистить / Фото Pexels

Только вы заметили пятно в холодильнике, его нужно сразу же убрать, чтобы избежать длительных запахов, которые со временем могут стать неприятными.

Ковры

Если у вас при входе есть ковер, на который вы заходите в обуви, имейте в виду, что на нем сохраняется достаточно много грязи и бактерий, поэтому чистить его нужно достаточно регулярно.

И со временем это приводит и к тому, что на ковре начинают задерживаться различные запахи, которых большинство людей стараются избегать в квартире.

Декоративные подушки

Когда вы опираетесь на подушки спиной, ногами или обнимаете их, на них может оставаться пот или ваша отмершая кожа. И именно поэтому летом подушки нуждаются в особом уходе. Вам нужно не забывать о регулярной стирке и вытряхивание пыли, ведь именно такой невинный предмет декора может переносить немало запахов.