Как вывести верхушечную гниль на помидорах: простые трюки, которые спасут урожай

Верхушечная гниль может появиться на сформированных, но еще зеленых помидорах. Коричневое пятно имеет способность постепенно увеличиваться, а со временем образуется впадина с сухой темной кожицей. Чаще всего такая гниль встречается из-за неправильного выращивания помидоров, но все можно исправить.

Причина верхушечной гнили заключается в дефиците калия, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman Life. Его недостаток связан с неблагоприятными условиями выращивания и неправильным уходом.

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Причины верхушечной гнили

Томаты поражает гниль из-за избыточного или недостаточного полива, особенно в случае, когда овощи поливались холодной водой. Рост помидоров в кислой почве также приводит к болезни, поскольку на таком участке мало кальция.

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Дачники информируют, что гниль может появиться из-за повреждения корней вредителями. Также в список потенциального заражения входит долгий контакт сформированных томатов с почвой при бактериальной верхушечной гнили. Нижние плоды из земли рискуют заразиться бактериями, которые живут на почве.

Как вылечить верхушечную гниль

Первым делом нужно убрать все пораженные плоды. Далее нужно внести подкормку с кальцием в почву. Рекомендовано это делать в теплую погоду. От верхушечной гнили помидоров можно применить один из нескольких препаратов.



Советы, которые помогут избавиться от верхушечной гнили / Фото Pexels

Хлористый кальций. Подходит для внекорневых подкормок. На 10 литров воды нужно использовать от 10 до 30 граммов средства. Начинать стоит с минимальной дозировки.

Кальциевая селитра. Использовать можно для внекорневой и корневой подкормки. Дачники это удобрение используют, когда есть недостаток азота.

Хелат кальция. В этом удобрении кальций представлен в наиболее легко усваиваемой форме. Подходит для корневой или внекорневой подкормки.

Рекомендовано сделать две обработки любым из этих препаратов с перерывом 10 – 14 дней.

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Кроме того, можно воспользоваться народными средствами для лечения гнили. Популярным является раствор древесной золы и пищевой соды.

Раствор древесной золы

К двум литрам кипятка добавьте 400 граммов золы и прогрейте 1,5 часа на слабом огне, а потом процедите через марлю. Полученную жидкость нужно развести в 8 литрах воды и опрыскивать помидоры каждые 7 дней.

Раствор пищевой соды

К 10 литрам воды добавьте 10 граммов соды и опрыскивайте средством томаты каждые 7 дней.