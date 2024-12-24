Рождество считается одним из самых главных праздников, поэтому праздничные зимние дни обросли множеством примет, пишет 24 Канал.

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Почему нельзя выносить мусор на Святой вечер

Святой вечер собирает за одним столом всю семью, поэтому не выносите мусор, чтобы не привлечь в жизнь плохие события. Астрологи говорят, что те, кто выносят мусор на Святой вечер выбрасывают из дома благосостояние и счастье.

По древним поверьям, в темное время суток шастают люди, которые хотят кому-то навредить. Поэтому вынос мусора может грозить неприятностями в виде ссор и конфликтов в семье. Кроме того, могут возникнуть проблемы в общении с сотрудниками, руководством и даже друзьями.



Мусор нельзя выносить вечером на Святой вечер / Фото Pexels

Но если отойти от примет и посмотреть на этот запрет согласно фэн-шую, то специалисты говорят, что таким действием можно лишить себя финансов и везения. После захода солнца из дома можно вынести достаток и благосостояние, поэтому все же лучше дождаться другого дня. После Святого вечера идет Рождество, а в этот большой праздник тоже не рекомендуется выносить мусор из дома.

К Святому вечеру дом должен быть полностью убранным, и поэтому мусор следует выбрасывать заранее, чтобы в праздничный день ничто не нарушало спокойствия семьи.