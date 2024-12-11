Также орехи являются достаточно питательными, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Употребление орехов хорошо влияет на уровень холестерина в организме и поддерживает здоровый вес. Если хотите этой зимой улучшить свой внешний вид и самочувствие, советуем обратить внимание на несколько самых полезных видов.

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Фисташки

Эти орехи содержат витамин В6 в большом количестве, витамин Е, калий, магний и фосфор. Эти элементы хорошо влияют на сердце и улучшают кровообращение. Фисташки считаются самыми низкими по калорийности орехами.

Грецкий орех

В этом орехе содержится много железа, кальция, магния, витамина Е, В и микроэлементов. Они хорошо влияют на здоровье всего организма – от мозга до кишечника. Говорят, что в грецком орехе антиоксидантов больше, чем в рыбьем жире. Грецкие орехи надо есть женщинами в период ПМС. Также польза орехов в том, что они помогают бороться с бессонницей.



Грецкие орехи являются достаточно полезными / Фото Pexels

Фундук

Этот орех содержит много белка. Фундук также имеет особенно благоприятное влияние на уровень холестерина, поэтому его полезно часто употреблять.

Миндаль

Орех полезно употреблять, чтобы сохранить здоровье костей. В нем содержится фосфор, кальций, который сохраняет суставы крепкими. Также миндаль является источником кальция и фосфора.

Пекан

Такой орех мы не очень часто употребляем, но он богат магнием и калием, которые хорошо влияют на когнитивные функции. Употребление пекана улучшает концентрацию внимания, способствует лучшему обучению и усвоению информации.

Эти орехи употребляйте как закуску в небольших количествах, поскольку какими бы они ни были полезными, все же орехи имеют определенную калорийность.