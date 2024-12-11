Також горіхи є досить поживними, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Вживання горіхів добре впливає на рівень холестерину в організмі та підтримує здорову вагу. Якщо хочете цієї зими покращити свій зовнішній вигляд та самопочуття, радимо звернути увагу на кілька найкорисніших видів.

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Фісташки

Ці горіхи містять вітамін В6 у великій кількості, вітамін Е, калій, магній та фосфор. Ці елементи добре впливають на серце та покращують кровообіг. Фісташки вважаються найнижчими за калорійністю горіхами.

Волоський горіх

У цьому горісі міститься багато заліза, кальцію, магнію, вітаміну Е, В та мікроелементів. Вони добре впливають на здоров’я всього організму – від мозку до кишківника. Кажуть, що у волоському горісі антиоксидантів більше, ніж в риб’ячому жирі. Волоські горіхи треба їсти жінками в період ПМС. Також користь горіхів у тому, що вони допомагають боротися з безсонням.



Волоські горіхи є досить корисними / Фото Pexels

Фундук

Цей горіх містить багато білка. Фундук також має особливо сприятливий вплив на рівень холестерину, тому його корисно часто вживати.

Мигдаль

Горіх корисно вживати, щоб зберегти здоров’я кісток. У ньому міститься фосфор, кальцій, який зберігає суглоби міцними. Також мигдаль є джерелом кальцію та фосфору.

Пекан

Такий горіх ми не дуже часто вживаємо, але він багатий на магній та калій, які добре впливають на когнітивні функцію. Вживання пекана покращує концентрацію уваги, сприяє кращому навчанню та засвоєнню інформацію.

Ці горіхи вживайте як закуску в невеликих кількостях, оскільки якими б вони не були корисними, все ж таки горіхи мають певну калорійність.