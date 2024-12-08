Можливо, ви й не замислюєтеся про те, яку саме олію використовуєте для заправляння салатів чи смаження, але це точно має значення для вашого здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Саме оливкова олія з усіх інших олій може похвалитися найбільшою кількістю переваг для здоров'я. І дієтологиня Крістен Карлі поділилася 4 способами, у які вона може позитивно вплинути на наше довголіття.

Вона наповнена антиоксидантами

Додавання оливкової олії до їжі – це чудовий спосіб підживити себе антиоксидантами, адже вона містить флавоноїди, олеуропеїн та гідрокситирозол. Вони відомі як фенольні сполуки і є потужною частиною захисної системи організму.

Саме антиоксиданти захищають від окислювального стресу – головного фактора багатьох хронічних захворювань.

Допомагає зменшити запалення

Фенольні сполуки у оливковій олії можуть також зменшувати і запалення. Це пояснюється тим, що оливкова олія першого віджиму проходить мінімальну обробку, очищення та рафінування.



Оливкова олія корисна для організму / Фото Pexels

Може знижувати рівень холестерину в крові

Набагато краще буде насичені жири у своєму раціоні замінити на оливкову олію, адже це може допомогти тримати рівень холестерину у крові під контролем. Просте додавання оливкової олії навряд чи допоможе, а ось заміна деяких жирних продуктів на оливкову олію може дати бажаний результат.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Підтримує імунну функцію

Завдяки високому вмісту фенольних сполук оливкова олія є ідеальною їжею для здорової імунної системи. Фенольні сполуки підтримують виробництво білих кров'яних тілець, імунних клітин, що допомагають контролювати запалення в організмі. Клітини відповідають за видалення хвороботворних мікробів та боротьбу з ними.