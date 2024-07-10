Как обрезать помидоры, чтобы иметь щедрый урожай: ценные советы, которые надо знать

За огородными культурами надо ухаживать, чтобы получить хороший урожай. Если вовремя и правильно обрезать листья помидоров, то есть все шансы собрать плодов вдвое больше.

Обрезать листья надо на высокорослых кустах помидоров. Обрезать надо только первые 2 – 3 ветви. Это надо сделать для того, чтобы они не забирали на себя лишние питательные соки, которые необходимы для формирования плодов.

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Через нижние ветви плохо проходит процесс фотосинтеза, поэтому кусту от них мало пользы. А еще листья нижних ветвей могут стать источником инфекции для куста. Это происходит из-за того, что листья достают до земли, а вода после полива, которая остается на грядках начинает гнить и заражать овощи спорами грибков и бактериями.



Листья помидоров надо обрезать для лучшего урожая / Фото Pexels

Когда обрезать листья помидоров

Обрезку советуют проводить в тот период, когда кусты помидоров сформируют до 10 ветвей, а высота куста будет 40 – 50 сантиметров. Ветки надо обрезать не под самый ствол куста, а оставляя отступ 0,3 сантиметра.

Если же кусты очень сильно развиваются, то после первого обрезания ветвей с листьями, процедуру надо проводить раз в неделю, обрезая не 2 – 3 ветви, а только 1 – 2 ветви. На низкорослых кустах обрезайте 2 – 3 нижние старые ветви с листьями, но только один раз.