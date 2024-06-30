Любые усилия, направленные на улучшение вашего здоровья – это прекрасно, но похудение и потеря веса требуют очень большого самосознания. О возможных причинах, почему похудеть не удается, рассказал доктор медицинских наук Абрахам Бетанкур.

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Количество калорий плохо подобрано

Потеря веса – это не только о калориях, но и они имеют значение. Доктор медицинских наук Лиза Янг объясняет, что вам не удастся достичь цели по похудению, если вы постоянно получаете больше калорий, чем нужно вашему организму.

Часто для похудения также нужен и дефицит калорий, и его размер зависит от веса, пола, роста и уровня физической активности. Он может быть очень индивидуальным.

Вы выбираете недостаточно питательные продукты

Еда и напитки с высокой степенью обработки, например, фаст-фуд, белый хлеб или упакованные закуски, а также обработанное мясо – это не лучшие варианты для здорового питания, хотя они и могут утолить голод.



Фаст-фуд вредит похудению / Фото Pexels

Но на самом деле они заставляют вас есть больше; тело потом стремится к этим насыщенным вкусам, и это может помешать вашим целям по похудению.

Вы имеете много стресса

Из-за неконтролируемого напряжения вы можете чувствовать себя плохо, и этот стресс также может влиять и на ваш вес. Гормон стресса кортизол усиливает также и аппетит, а это может побудить вас искать комфортную, но нездоровую пищу, которая содержит больше сахара, рафинированных углеводов и нездоровых жиров.

Вы набираете мышцы

Если вы теряете сантиметры в талии, а вес стоит на месте, причина может быть связана с тем, что вы нарастили немного мышц. Если вы регулярно тренируетесь, выполняете кардиотренировки и силовые упражнения, соотношение мышц и жира может постепенно измениться.

И даже если ваш вес может оставаться одинаковым, вы, вероятно, стали стройнее и сильнее.

Вы не высыпаетесь

Недостаток сна может приводить к усталости и раздражению. И если вы испытываете бессонницу каждую ночь, это может со временем сказаться и на вашем весе. Плохой сон также может усилить гормоны, отвечающие за аппетит, и это заставит вас хотеть высококалорийной и не очень здоровой пищи.