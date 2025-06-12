Но мало кто знает, что регулярное или бесконтрольное употребление соды внутрь может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Смотрите также Накипь с чайника исчезнет за 10 минут: народное средство за копейки
К каким проблемам может привести употребление соды
Сода – это бытовое название гидрогенкарбоната натрия (другие названия: натрий гидрокарбонат, натрий бикарбонат). Ее используют в кулинарии (как разрыхлитель теста) и домашней уборке (чистит, устраняет запахи).
Нарушение кислотно-щелочного баланса
Основное действие соды – нейтрализация желудочной кислоты. При частом употреблении это может изменить естественный кислотно-щелочной баланс организма, что негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. В результате могут возникать:
- проблемы с пищеварением;
- вздутие живота;
- дисбактериоз.
Риск "отскока" изжоги
Хотя сода временно снимает симптомы изжоги, она не лечит ее причину. К тому же после кратковременного облегчения часто возникает так называемый "кислотный отскок".
Справка. "Кислотный отскок" – это состояние, когда уровень кислоты в желудке резко возрастает, что только усиливает симптомы.
Нагрузка на почки
Чрезмерное употребление соды может привести к повышенному уровню натрия в организме. Это создает дополнительную нагрузку на почки, особенно у людей с заболеваниями мочевыделительной системы. В тяжелых случаях возможно развитие почечной недостаточности.
Почему опасно пить пищевую соду / Фото Unsplash
Алкалоз - опасное состояние организма
При систематическом избыточном употреблении соды возможно возникновение метаболического алкалоза - состояния, когда в организме нарушается кислотно-щелочной баланс в сторону щелочности. Это может вызвать:
- мышечные спазмы;
- головокружение;
- судороги;
- остановку дыхания в крайних случаях.
Как мы видим, употребление соды – не такая уж безопасная идея. Ее кратковременное использование возможно только по согласованию с врачом. Особенно осторожными должны быть люди с проблемами сердца, желудка, почек и с высоким давлением.
Зато пищевая сода может уничтожить сорняки, выжигая их поверхность, но не проникает в почву и не поражает корни.