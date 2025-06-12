Але мало хто знає, що регулярне або безконтрольне вживання соди всередину може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.
Дивіться також Накип з чайника зникне за 10 хвилин: народний засіб за копійки
До яких проблем може призвести вживання соди
Сода – це побутова назва гідрогенкарбонату натрію (інші назви: натрій гідрокарбонат, натрій бікарбонат). Її використовують у кулінарії (як розпушувач тіста) та домашньому прибиранні (чистить, усуває запахи).
Порушення кислотно-лужного балансу
Основна дія соди – нейтралізація шлункової кислоти. При частому вживанні це може змінити природний кислотно-лужний баланс організму, що негативно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. В результаті можуть виникати:
- проблеми з травленням;
- здуття живота;
- дисбактеріоз.
Ризик "відскоку" печії
Хоча сода тимчасово знімає симптоми печії, вона не лікує її причину. До того ж після короткочасного полегшення часто виникає так званий "кислотний відскок".
Довідка. "Кислотний відскок" – це стан, коли рівень кислоти в шлунку різко зростає, що тільки посилює симптоми.
Навантаження на нирки
Надмірне вживання соди може призвести до підвищеного рівня натрію в організмі. Це створює додаткове навантаження на нирки, особливо у людей із захворюваннями сечовидільної системи. У важких випадках можливий розвиток ниркової недостатності.
Чому небезпечно пити харчову соду / Фото Unsplash
Алкалоз — небезпечний стан організму
При систематичному надлишковому вживанні соди можливо виникнення метаболічного алкалозу — стану, коли в організмі порушується кислотно-лужний баланс у бік лужності. Це може викликати:
- м'язові спазми;
- запаморочення;
- судоми;
- зупинку дихання у крайніх випадках.
Як ми бачимо, вживання соди – не така вже безпечна ідея. Її короткочасне використання можливе лише за узгодженням із лікарем. Особливо обережними мають бути люди з проблемами серця, шлунка, нирок та з високим тиском.
Натомість харчова сода може знищити бур'яни, випалюючи їх поверхню, але не проникає в ґрунт і не вражає коріння.