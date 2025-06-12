Але мало хто знає, що регулярне або безконтрольне вживання соди всередину може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

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До яких проблем може призвести вживання соди

Сода – це побутова назва гідрогенкарбонату натрію (інші назви: натрій гідрокарбонат, натрій бікарбонат). Її використовують у кулінарії (як розпушувач тіста) та домашньому прибиранні (чистить, усуває запахи).

Порушення кислотно-лужного балансу

Основна дія соди – нейтралізація шлункової кислоти. При частому вживанні це може змінити природний кислотно-лужний баланс організму, що негативно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. В результаті можуть виникати:

проблеми з травленням;

здуття живота;

дисбактеріоз.

Ризик "відскоку" печії

Хоча сода тимчасово знімає симптоми печії, вона не лікує її причину. До того ж після короткочасного полегшення часто виникає так званий "кислотний відскок".

Довідка. "Кислотний відскок" – це стан, коли рівень кислоти в шлунку різко зростає, що тільки посилює симптоми.

Навантаження на нирки

Надмірне вживання соди може призвести до підвищеного рівня натрію в організмі. Це створює додаткове навантаження на нирки, особливо у людей із захворюваннями сечовидільної системи. У важких випадках можливий розвиток ниркової недостатності.



Чому небезпечно пити харчову соду / Фото Unsplash

Алкалоз — небезпечний стан організму

При систематичному надлишковому вживанні соди можливо виникнення метаболічного алкалозу — стану, коли в організмі порушується кислотно-лужний баланс у бік лужності. Це може викликати:

м'язові спазми;

запаморочення;

судоми;

зупинку дихання у крайніх випадках.

Як ми бачимо, вживання соди – не така вже безпечна ідея. Її короткочасне використання можливе лише за узгодженням із лікарем. Особливо обережними мають бути люди з проблемами серця, шлунка, нирок та з високим тиском.

Натомість харчова сода може знищити бур'яни, випалюючи їх поверхню, але не проникає в ґрунт і не вражає коріння.