Никогда не рубите калину возле дома: почему категорически этого нельзя делать

Большинство людей любят высаживать на частном участке деревья возле дома, но когда они вырастают, создают тень, поэтому их срезают. Однако по приметам, возле дома нельзя рубить калину, потому что такое действие может привести к плохим последствиям.

Это все конечно только приметы, и стоит быть осмотрительным, чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы, пишет 24 Канал.

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Почему нельзя возле дома рубить калину

К калине издавна относились с большим уважением, поэтому ягоды нельзя было топтать, а дерево – рубить, особенно, если оно посажено возле дома. Оказывается, калина имеет довольно сильную энергетику. Если владельцы решат ее срубить, то это может навлечь в их жизнь вред. Она может касаться хозяев или имущества.

Срубленная калина может привести к конфликтам и супружеских распрей, поэтому ее лучше оставить на месте и не срезать.



Калину нельзя рубить возле дома / Фото Pexels

Кроме того, надо знать и то, что нельзя ни в коем случае ломать ветви калины, потому что это может привести к тому, что женщина, которая живет в доме через некоторое время может быть брошенной.

В украинском фольклоре, калина считается одним из священных растений, которая символизирует женское начало и период женской плодовитости. Именно поэтому срубка может привести к негативным последствиям. Надругательство над калиной приравнивалось к убийству аиста.

И вообще, калину не рекомендуют высаживать очень близко к дому. Лучше всего ее посадить в саду или возле колодца. Говорят, что дерево способно очищать воду. Чтобы калина привлекала в жизнь хорошие события, ее советуют высаживать в паре с другими растениями – смородиной, малиной или шиповником. Симбиотическая высадка не только хорошо влияет на энергетику дерева, но и имеет хорошее влияние на урожай.