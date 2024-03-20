Почему нельзя сажать калину возле дома или во дворе: народные приметы раскроют тайну
Источник:Rivne Media
Калину часто называют символом Украины. Однако ее можно сажать не везде.
Еще издавна, калину считали энергетически сильной. Мол, она может даже влиять на судьбу и здоровье человека.
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Калина может привлекать как успех, счастье и благополучие, так и наоборот – горе, болезни и беды. Поэтому наши предки с осторожностью и уважением относились к ней и сажали только согласно приметам.
Почему нельзя сажать калину возле дома или во дворе
Народные приметы утверждают, что сажать калину возле дома нельзя, поскольку она:
- будет притягивать негативную энергетику, колдунов и духов, которые могут навредить владельцам дома и их имуществу;
- может навлечь смерть и болезни на владельцев и их близких родственников;
- может вызвать недоразумения и ссоры, особенно между супругами, которые впоследствии могут расстаться.
Также не стоит сажать калину возле дома, потому что ее часто высаживали на могилах, украшали цветами и ягодами гробы, а также проводили обряды. Поэтому она ассоциируется с трауром, грустью и погребением.
Калину можно сажать не везде / Фото Unsplash
Где можно сажать калину
Калину можно сажать на участке, но как можно дальше от дома. Лучшее место – на границе двора. Тогда она будет служить как защитный барьер от негативной энергии, злых духов и сглаза.
Также калину можно сажать возле источника или колодца. Ведь она очищает воду от вредных примесей и делает ее более вкусной.Интересно! На калину положительно влияют малина, шиповник, боярышник или смородина. Они уменьшают ее негативную энергию.