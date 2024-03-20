Почему нельзя сажать калину возле дома или во дворе: народные приметы раскроют тайну

Калину часто называют символом Украины. Однако ее можно сажать не везде.

Еще издавна, калину считали энергетически сильной. Мол, она может даже влиять на судьбу и здоровье человека.

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Калина может привлекать как успех, счастье и благополучие, так и наоборот – горе, болезни и беды. Поэтому наши предки с осторожностью и уважением относились к ней и сажали только согласно приметам.

Почему нельзя сажать калину возле дома или во дворе

Народные приметы утверждают, что сажать калину возле дома нельзя, поскольку она:

будет притягивать негативную энергетику, колдунов и духов, которые могут навредить владельцам дома и их имуществу;

может навлечь смерть и болезни на владельцев и их близких родственников;

может вызвать недоразумения и ссоры, особенно между супругами, которые впоследствии могут расстаться.

Также не стоит сажать калину возле дома, потому что ее часто высаживали на могилах, украшали цветами и ягодами гробы, а также проводили обряды. Поэтому она ассоциируется с трауром, грустью и погребением.



Калину можно сажать не везде / Фото Unsplash

Где можно сажать калину

Калину можно сажать на участке, но как можно дальше от дома. Лучшее место – на границе двора. Тогда она будет служить как защитный барьер от негативной энергии, злых духов и сглаза.

Также калину можно сажать возле источника или колодца. Ведь она очищает воду от вредных примесей и делает ее более вкусной.

На калину положительно влияют малина, шиповник, боярышник или смородина. Они уменьшают ее негативную энергию.