Не сажайте папоротник возле дома: он приносит только проблемы
Источник:Униан
Кроме домашнего папоротника, который мы привыкли выращивать дома в горшках, есть еще и папоротник садовый. Он имеет немало минусов, поэтому его лучше не сажать возле дома.
Папоротник является совсем неприхотливым растением и способен приняться даже там, где бы другие растения не росли. Он хорошо разрастается и является красивой зеленью. На первый взгляд кажется, что он не может принести никакого вреда, но это не так.
Читайте также Плохое соседство овощей: какие растения нельзя сажать рядом
Плюсы и минусы папоротника
Чаще всего его сажают в саду, вдоль заборов или тропинок. Растение не требует много солнца или регулярного полива. Папоротник способен отпугнуть вредителей и насекомых – мух, тараканов и клопов.
Но несмотря на это, существуют определенные суеверия, которые говорят, что растение негативно влияет на жизнь жителей, которые посадят его возле дома. Если же вы не верите в это, то есть другие объективные причины.
Папоротник имеет мощные и разветвленные корни, которые способны проникнуть в фундамент и разрушать его.
Папоротник способен привлекать клещей / Фото Pexels
Кроме того, растение испаряет много влаги, поэтому если посадить его близко к дому, то повышенная влажность приведет к плесени. Папоротник действительно отпугивает мух и клопов, но привлекает других насекомых. Он может стать прибежищем для клещей, которые опасны для людей.
А еще растение может вызвать аллергию у людей, которые к ней склонны. Папоротник настолько сильно разрастается, что может вытеснить с участка другие культуры, поэтому ее не стоит сажать не только возле цветов, но и на огороде, если не хотите, чтобы растение начало сдерживать рост растения.