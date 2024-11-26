Пауки – это существа, с которыми связано немало и легенд, и примет, сообщает 24 Канал. И об одной из них вы точно слышали – вроде пауков ни за что нельзя убивать. Но почему, знают далеко не все.

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Почему нельзя убивать пауков

Существует библейская легенда, связанная с пауками. Она рассказывает о том, как паук спас Марию и Иосифа от солдат царя Ирода. И когда они убегали от преследования, остановились на ночь в пещере. На утро туда приближались солдаты, но паук, живший в пещере, сплел паутину на входе.

Когда солдаты увидели ее, подумали, что никто не мог пройти мимо, не порвав ее. Поэтому они не заходили в пещеру, а пошли дальше. Поэтому считается, что если верующий христианин убьет паука, то это грех, который впоследствии придется отмаливать.

Существует примета и о том, что гибель паука от рук человека может отвернуть от него удачу, личное счастье и благополучие, а также поставить под угрозу нищеты и болезней.



Пауков не стоит убивать / Фото Pexels

Если убить паука утром, это вроде бы ведет к проблемам в семье, а его смерть вечером предвещает ухудшение материального положения. Случайное убийство паука может грозить слухами, сплетнями и мелкими неприятностями. А отменить действие приметы можно только в случае, если бережно вынести паука за порог вашего дома.

А если убить это животное тапком или свернутой газетой – можно пропустить какие-то важные новости. По примете человек, который убил паука, отказывается от информации, что может изменить его жизнь к лучшему.

Существует также и древнее поверье о том, что паутина паука может притягивать в дом радость и счастье, а многие верят, что пауки в доме не пропускают в жилье негатив и злых духов.