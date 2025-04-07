Садоводы все чаще находит "вторую жизнь" для многих отводов, которые действительно являются полезными на огороде, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Мы уже ранее рассказывали о полезных свойствах кожуры от картофеля, впрочем кожура от апельсина также является прекрасным удобрением.

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Как использовать кожуру апельсина

Апельсиновая кожура является прекрасным природным компостным материалом, который может обогатить почву. Во фрукте содержатся калий, фосфор и азот, поэтому эти питательные вещества определенной долей есть на кожуре также.

Кожуру от апельсина надо порезать и высушить. Перед поливом растений, кожуры добавьте в компост или просто посыпьте ими растения.

Что интересно, апельсиновая кожура способна отпугнуть насекомых из сада, поскольку действует на муравьев как природный репеллент. Апельсиновые кожуры имеют для муравьев очень сильный и резкий запах, поэтому насекомые будут держаться от грядки как можно дальше.



Кожуру апельсина не стоит выбрасывать / Фото Pexels

Остатки апельсиновой кожуры можно использовать как биологически разлагаемый посевной материал. Мелко порезанную кожуру добавляйте к рассаде. Это поможет усилить рост растения благодаря питательным веществам.

Также хозяйки советуют использовать апельсиновые корки как удобрение для комнатных растений. Подходит кожура для монстеры, плюща, папоротника, азалии, бегонии, санвевьерии, фиалки и гардении. Кожуру можно добавлять прямо в горшок, или высушить ее, измельчить в порошок и засыпать почвой сверху.

Кроме того, можно воспользоваться еще и удобрением на основе апельсиновой кожуры, банановой кожуры и кофейной гущи. Все нужно взять в одинаковых пропорциях и добавить несколько щепоток гущи. Все нужно перебить в блендере и добавлять эту подкормку к растениям.