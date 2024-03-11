Миллионы людей любят читать – или открывать для себя новые истории, или погружаться в те, что уже давно известны. И не зря это хобби считается чрезвычайно полезным, ведь чтение настоящих книг может иметь очень большое влияние на ваше общее самочувствие. Особенно, если вы будете читать перед сном.

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Какие есть преимущества чтения перед сном

Прежде всего, чтение, если вы не будете заниматься им слишком поздно, поможет вам быстрее и проще заснуть. В среднем большинству здоровых взрослых людей требуется от 10 до 20 минут для того, чтобы заснуть. Некоторые люди могут естественным образом очень легко засыпать, тогда как другим нужна помощь для погружения в сон. И чтение книг может быть именно тем, что будет способствовать сонливости.

Одно исследование показало, что люди, которые читали перед сном, почувствовали, что их сон улучшился. Впрочем, и здесь есть загвоздка: если вы будете читать с помощью электронного устройства, это может не принести ожидаемого положительного результата. То, что вам нужно – это обычная настоящая книга.

Зато использование электронных устройств может привести к тому, что вы получите больше вреда, чем пользы.

Чтение может уменьшить стресс

Если вы не можете заснуть из-за того, что ваши стремительные мысли мешают вам расслабиться, именно чтение может быть тем, что вам поможет. Вы могли об этом не знать, но чтение даже всего 6 страниц книги может уменьшить ваш стресс на 68%. Оказывается, чтение может иметь даже большее влияние на снижение напряжения, чем другие методы релаксации.

А учитывая то, что средняя скорость для чтения – это 1 страница в минуту, вам не нужно выделять для этой привычки слишком много времени.



Чтение помогает уменьшить напряжение / Фото Pexels

Чтение может повысить когнитивные функции

Несмотря на то, что чтение точно является приятным занятием, это также может быть достаточно полезным упражнением для мозга. Это поможет вам улучшить память и повысить общие когнитивные функции. Так вы сможете сохранить свой ум острым и ловким.

Кроме того, исследователи убеждены, что частое чтение в любое время суток ассоциируется со снижением риска ухудшения когнитивных функций. Также это занятие может улучшить ваши навыки критического мышления.