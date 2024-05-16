8 причин, по которым ваш перец сбросил цветы и плоды: на заметку огородникам

Перец - это замечательная культура для выращивания на огороде, но он достаточно прихотлив в уходе. И для того, чтобы получить хороший урожай, нужно создать благоприятные условия для культуры.

Правильные условия на огороде – это залог хорошего урожая и правильного развития ваших культур. И если вы заметили, что ваш перец сбрасывает цветы или первые плоды, на это может быть немало причин.

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Жара

Лучшая температура для опыления перца – это 22 – 25 градусов. А вот если на огороде слишком жарко, или же происходят резкие колебания температуры – это может негативно отразится на урожайности и плодоношении.

Недостаток освещения

Очень важно высаживать перец на хорошо освещенных участках и следить за тем, чтобы не загущать посадки. Если перец будет посажен слишком тесно, в конце концов это приведет к истощению почвы, и тогда каждый саженец будет конкурировать за питательные вещества.

Расстояние между каждым растением должно быть не менее, чем 30 – 40 сантиметров, и даже больше у высокорослых сортов.

Влага

Перцу нужно достаточно много полива – и он должен быть регулярным и обильным, особенно в период цветения. И если этой влаги будет недостаточно, рост растений замедлится, листья засохнут, а цветы опадут. Главное – не поливайте перец холодной водой.

Недостаток питательных веществ

Если растению не будет хватать веществ, оно будет испытывать стресс и будет просто пытаться выжить, а не дать вам урожай. И если вы не хотите, чтобы все цветы опали, вам нужно задуматься о подпитке. Вы можете использовать раствор минудобрений – на 10 литров воды добавьте 20 граммов аммиачной селитры, 40 граммов суперфосфата и 30 граммов сульфата калия.

Также подойдет органика – раствор коровяка в концентрации 1:10, или птичий помет (1:15 – 20).



Перец нужно подпитывать / Фото Pexels

Ошибки в подкормке

Подкормка очень важна, но ее также нужно вносить в землю правильно. Учитывайте, что для перца может быть очень опасным избыток азота – он вызывает рост зеленой массы и вредит плодоношению.

А если в земле окажется слишком много фосфора и калия, тогда на растениях будет слишком много плодов и цветов, и тогда растения будут пытаться от них избавиться.

Болезни и вредители

Существует много вредителей и болезней, которые могут навредить перцу – например, паутинный клещ, белокрылка, фитофтороз и вертициллез. Именно они могут привести к опадению цветов, хоть и не очень часто.

Плохое опыление

Иногда такая проблема случается при неблагоприятных погодных условиях – например, если продолжаются дожди, или не прекращается сильная жара. Для того, чтобы опыление произошло лучше, цветы можно слегка встряхивать. А еще было бы неплохо высаживать рядом несколько разных сортов.

Борная кислота

Если вы ищете способ сохранить цветы и завязь, вам в этом может помочь такая простая процедура, как опрыскивание кустов борной кислотой. Для этого вам нужно развести ее в воде – 10 граммов на 10 литров.

Так вы стимулируете цветение и укрепите завязь, а плоды станут слаще и вкуснее.