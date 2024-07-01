Что делать, когда помидоры завяли на грядке: надежный способ, который работает сразу

Опытные огородники знают, что когда помидоры на грядке начинают вянуть, нужно немедленно исправлять ситуацию. И сделать это на самом деле довольно просто.

Помидоры могут завянуть на грядке буквально за ночь, и уберечься от этого явления очень непросто. Поэтому наблюдать за состоянием растений нужно постоянно, и как только вы заметили, что что-то не так – принимать меры.

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Что делать, когда помидоры завяли

Вырастить помидоры совсем не так легко, как может показаться на первый взгляд. И кроме болезней и вредителей на качество томатов могут влиять также нерегулярный полив, плохое опыление, недостаточное количество питательных веществ и еще целый ряд проблем.

И одна из вещей, которая также может случиться – это внезапное увядание. Хорошая новость: восстановить помидоры после этого не так уж и сложно.



Помидоры могут увядать по разным причинам / Фото Pexels

Если ваши помидоры начали внезапно вянуть, наиболее вероятно, им просто не хватает воды. Поэтому все, что вам нужно сделать – это хорошо их полить. Если это поможет и причина увядания заключалась в недостатке воды, тогда вам нужно пересмотреть режим полива и, скорее всего, проводить его чаще и с использованием большего количества воды.

Еще одна причина увядания, которую можно встретить уже не так часто – это недостаток удобрений. Поэтому забывать о правильной подкормке также нельзя, и тогда помидоры у вас на огороде будут расти, как на дрожжах. Кстати, именно ими можно и подкормить помидоры в июле.