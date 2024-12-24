Уход за кожей зимой – это задача со звездочкой, ведь из-за мороза и сухости она может обветриваться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express Health. Но вы могли и не подозревать, что опасность подстерегает вас и в душе.

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Как душ может повредить кожу?

Возможно, вы любите постоять под горячей водой в душе? Что же, эксперт по уходу за кожей Кэролайн Хайронс предупреждает, что это может обернуться большими проблемами для кожи в будущем.

Она убеждена, что основная опасность заключается в том, что часто в душе под горячую воду попадает также лицо, где кожа гораздо нежнее и чувствительнее. И высокая температура может привести к разрыву капилляров из-за расширения кровеносных сосудов.

Кроме горячего душа к подобному эффекту могут привести и другие факторы: например, чрезмерное давление на кожу, воспаление, повреждения солнцем. Тогда кожа начинает становиться тоньше, а количество коллагена уменьшается.



Лицо нельзя умывать горячей водой / Фото Pexels

Но избежать этой проблемы поможет один простой шаг: забудьте об умывании горячей водой. Гораздо лучше использовать холодную или теплую воду. Учитывайте, что если вы выходите из душа, а ваши щеки красные и румяные, это значит, что температура там слишком горячая.

Если вы не хотите менять температуру воды, вы можете вместо этого мыться спиной к душу, чтобы лицо не попадало под воду.

Кроме того, эксперты также предупреждают, что умывание горячей водой опасно также и тем, что вы можете лишить кожу ее натуральных жиров, что приведет к сухости, появлению раздражений и высыпаний.