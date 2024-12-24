Догляд за шкірою взимку – це завдання з зірочкою, адже через мороз та сухість вона може обвітрюватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express Health. Але ви могли й не підозрювати, що небезпека підстерігає вас і у душі.

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Як душ може пошкодити шкіру?

Можливо, ви любите постояти під гарячою водою в душі? Що ж, експертка з догляду за шкірою Керолайн Хайронс попереджає, що це може обернутися великими проблемами для шкіри у майбутньому.

Вона переконана, що основна небезпека полягає у тому, що часто у душі під гарячу воду потрапляє також лице, де шкіра набагато ніжніша та чутливіша. І висока температура може призвести до розриву капілярів через розширення кровоносних судин.

Окрім гарячого душу до подібного ефекту можуть призвести й інші фактори: наприклад, надмірний тиск на шкіру, запалення, пошкодження сонцем. Тоді шкіра починає ставати тоншою, а кількість колагену зменшується.



Лице не можна вмивати гарячою водою / Фото Pexels

Та уникнути цієї проблеми допоможе один простий крок: забудьте про вмивання гарячою водою. Набагато краще використовувати холодну чи теплу воду. Зважайте, що якщо ви виходите з душу, а ваші щоки червоні та рум'яні, це значить, що температура там надто гаряча.

Якщо ви не хочете змінювати температуру води, ви можете натомість митися спиною до душу, аби лице не потрапляло під воду.

Окрім того, експерти також попереджають, що вмивання гарячою водою небезпечне також і тим, що ви можете позбавити шкіру її натуральних жирів, що призведе до сухості, появи подразнень та висипань.