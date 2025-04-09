Почему нельзя сажать картофель до Пасхи: четкое объяснение

В начале апреля всегда начинается период обработки дачных участков и посадка овощных культур. Некоторые хозяева начинают посадку еще до Пасхи, чтобы получить быстрее урожай, однако в этом году так делать не стоит.

В теплое время года сезон посадки картофеля может стартовать до Пасхи, только в 2025 году от этой идеи надо отказаться, пишет 24 Канал.

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Почему нельзя сажать картофель до Пасхи

Правила относительно того, когда можно или нельзя сажать картофель нет. Так же как и нет никаких народных примет с посадкой овощей до Пасхи или после нее. Впрочем, важно понимать один момент – для того, чтобы урожай был хорошим, а картофель хорошо уродил и имел большие клубни, нужна стабильно теплая температура воздуха.

Учитывая тот факт, что в первой половине апреля произошло похолодание, осадки снега и даже минусовая температура ночью, посадка картофеля до Пасхи не приведет к ничего хорошего, потому что клубни в земле просто замерзнут.



Погода не позволяет посадку картофеля до Пасхи / Фото Pexels

В 2025 году Пасху будут праздновать 20 апреля. Синоптики прогнозируют, что во второй половине апреля погода должна стабилизироваться и быть достаточно теплой, но этого все равно будет недостаточно для посадки картофеля.

Начинать посадку картофеля лучше всего после Воскресения Христова, где-то в конце апреля – в начале мая. По лунному календарю, картофель лучше всего сажать в этом году во вторник 29 апреля или среду 30 апреля.

Для выращивания картофеля важно учесть плодородную почву, севооборот и избегать посадки на одном месте несколько лет подряд.Во время посадки рекомендуется добавлять в лунки шелухи, фольгу или настой птичьего помета для улучшения урожайности.