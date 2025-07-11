Правильная машина может смещаться из-за неровного пола, несбалансированно сложенная одежда в барабане, сломанные подшипники и т.д., пишет 24 Канал. В материале расскажем, почему именно "пританцовывает" во время работы стиральная машинка.

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Неустойчивая поверхность

Машинка может начать прыгать и отбывать во время работы, если она расположена на кривой или скользкой поверхности. Из-за этого может нарушиться баланс в механизме техники. Кроме того, она может сломаться и повредить поверхность.

Специалисты рекомендуют подставить под стиральную машину резиновый противовибрационный коврик. Также нужно отрегулировать ножки техники. Их надо выкрутить и вкрутить так, чтобы устройство начало стоять ровно.

Неправильное распределение вещей в барабане

К сильной вибрации может привести нарушение баланса в барабане. Также причиной может быть перезагрузка, которая способна даже привести к поломке деталей. Чтобы избежать проблемы, перед стиркой сложите каждую вещь в гармошку, а во время стирки она расправится.



Причины "прыгания" стиральной машины / Фото Pexels

Ослабление крепления

Стиральная машинка может начинать подпрыгивать и трястись на этапе, когда отжимает вещи. В таком случае проблема заключается в поврежденном противовесе и ослабленных винтах. Для устранения проблемы надо разобрать корпус и подтянуть крепежные винты. Если есть потрескавшаяся противовес, то в таком случае лучше обратиться к специалистам, чтобы они заменили блок.

К слову, ранее мы рассказывали, как можно легко чистить туалет.

Подшипники барабана изношены

Изношенные подшипники сначала приводят к гудению стиральной машинки во время работы. Их надо вовремя заменить, потому что если запустить процесс, то они разрушатся, а это может привести к повышенной тряске прибора. Не допустите до этого, иначе машину придется разобрать и заменить подшипники.