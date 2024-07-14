Что делать с черными помидорами: советы от специалистов

Для того, чтобы вырастить хороший урожай помидоров, надо приложить немало усилий в уходе. Помидоры могут болеть фитофторой, сохнуть, а плоды – чернеть. В таком случае надо вовремя помочь растению.

Почернение плодов или листьев на помидорах свидетельствует о развитии болезней, неправильный уход или повреждения насекомыми-вредителями. Кроме того, причиной почернения являются грибковые заболевания.

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Фитофтороз

Это заболевание поражает зелень. На нижней части листьев могут появиться серые пятна, на верхней – темные или бурые. Снаружи плоды начнут покрываться темными пятнами, а внутри уже начнут активно гнить.

Чаще всего помидоры заражаются фитофторозом из-за влажности и дождливого лета. Специалисты советуют поэтому проводить подливание под корень. Для профилактики фитофтороза помидоры надо опрыскивать соленой водой. На начальной стадии болезни подойдет раствор бордоской смеси.

Обрезка поврежденных плодов

Больные и поврежденные плоды надо обрезать. Если же плоды уже черные – спасти их будет крайне трудно. Для остальных плодов можете применить чесночный настой, который имеет антибактериальные на противогрибковые свойства.

Несколько зубчиков чеснока раздавите и залейте горячей водой в пропорции 4-5 штук на 1 литр горячей воды. Дайте раствору настояться, а тогда предварительно процедив подлейте помидоры.

Что надо сделать для профилактики

В течение нескольких лет не стоит высаживать помидоры на один и тот же участок. Место посадки надо регулярно менять. Дачники не советуют сажать помидоры на картофельные грядки, поскольку риск развития фитофторы только возрастет.