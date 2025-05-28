Гортензии и рододендроны будут цвести вдвое лучше: добавьте в почву этот кухонный мусор

Цветение азалий, рододендронов и гортензий может украсить любой весенний сад. Но для того, чтобы оно стало даже пышнее, нужно позаботиться об удачной подкормке.

Цветущие растения и кустарники, например гортензии или азалии, распространены во многих садах – и не в последнюю очередь из-за своего привлекательного, пышного цветения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Но для того, чтобы усилить его, нужно позаботиться и об удачных удобрениях. К счастью, для подкормки цветов вам не понадобится покупать дорогие удобрения.

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Чем подкормить растения в саду?

Цветущие растения, несмотря на свою красоту, обычно требуют гораздо больше ухода, чем другие. И в качестве удобрения можно использовать даже те вещи, которые обычно без лишних раздумий отправляют в помойку. Например, необычным, но чрезвычайно эффективным удобрением могут стать апельсиновые корки.

Очень часто остатки апельсина выбрасывают, даже не задумываясь о том, какими полезными они могут быть для вашего сада – и особенно для тех растений, предпочитающих кислую почву. К таким цветущим кустарникам относятся азалии, гортензии, рододендроны, камелии и черника.

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Кислотность цитрусовых помогает эффективно уменьшить pH почвы, а для этих растений это будет чрезвычайно полезным. Для того, чтобы приготовить удобрение, апельсиновые корки нужно замочить в воде на несколько дней – так вы приготовите некий "чай", богатый питательными веществами. Так вы обеспечите витаминный заряд для растений, и это будет способствовать их общему здоровью растений.



Апельсиновые корки могут стать удобрением / Фото Pexels

Сильный цитрусовый аромат апельсиновых корок может предоставить и дополнительную пользу: он отпугивает от растений некоторых садовых вредителей – в том числе муравьев и тлю. Нужно просто рассыпать небольшие кусочки кожуры вокруг растений, и тогда вредители даже не приблизятся.

Кстати, для подкормки часто используют и другие необычные удобрения. Ранее мы уже рассказывали, зачем посыпают огород корицей.

А если в саду вам надоедают соседские коты, тогда апельсиновая кожура также может стать мягким средством отпугивания нежелательных животных. Рассыпанные апельсиновые корки и их сильный запах могут отбить у котов желание ходить по вашему саду.

И, конечно же, нельзя забывать и о том, что апельсиновые корки являются прекрасным дополнением к компосту: они богаты азотом, поэтому в конце концов помогут создать сбалансированное удобрение. Но для такого использования их нужно измельчить сильнее, чтобы ускорить процесс разложения.