Даже в жару будут пышно цвести: полейте этим гортензии в июле

Гортензии – это настоящие королевы сада, но для того, чтобы они продолжили радовать вас цветами даже в июле, в разгар жары, нужно постараться. К счастью, есть простой способ поддержать корни растения и отогнать вредителей – и нужно всего одно средство.

Лето – это пик цветения гортензий, и для того, чтобы поддержать их в жару, нужно позаботиться об одной жидкой натуральной подкормке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Чем полить гортензию в июле?

Гортензии – это растения, что очень чувствительны к прямым солнечным лучам – особенно в палящее полуденное солнце. Поэтому нужно следить за тем, чтобы лепестки цветка не обгорели. Учитывайте, что солнце может создать сильный стресс для растения, и в конце концов его цветы начнут увядать быстрее, чем можно было ожидать.

А чрезмерное тепло вокруг даже может повлиять на рост бутонов, что будут цвести в следующем году. Кроме того, не помогает гортензии и тот факт, что в июле в саду есть немало голодных вредителей, что не прочь полакомиться вкусными листьями и корнями растения.

Впрочем, это не значит, что ничего нельзя сделать. На самом деле сохранить гортензии здоровыми и отпугнуть от них слизней достаточно просто – для этого нужно использовать только один "мусор" с кухни – а именно кофейную гущу.



Гортензиям нужна подкормка в июле / Фото Pexels

Гортензии будут процветать, если обеспечить их правильным количеством питательных веществ, и именно кофейная гуща является тем натуральным и доступным вариантом, что может пригодиться. Во-первых, кофейная гуща помогает удерживать воду у корней гортензий, а это поможет кустам оставаться увлажненными даже в очень жаркие дни.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем можно подкормить орхидеи для того, чтобы они непрерывно цвели целое лето.

Во-вторых, кофейная гуща может сделать почву кислым, а гортензиям это очень нравится. И, конечно же, есть еще приятный бонус – слизням, которые часто поедают листья растений, очень не нравится резкий запах гущи, поэтому они реже будут приближаться к вашим цветам.

Учитывайте, что кислая почва помогает сделать цвет лепестков гортензий значительно ярче и улучшает общий цвет растения. Кофейная гуща также содержит азот и небольшое количество других питательных веществ, что нужны для поддержания роста растения.

Возьмите влажные остатки кофе и залейте несколькими литрами воды. Оставьте кофе на 24 часа, а после этого просто используйте раствор для полива растения. Можно использовать такую подкормку каждые 2 – 4 недели в течение лета.