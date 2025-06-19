Розы будут цвести обильнее, чем когда-либо: нужны только банановые кожуры

Розы могут быть настоящими королевами сада – особенно, когда они начинают пышно цвести. Но для того, чтобы достичь этого, необязательно покупать дорогие магазинные удобрения. Можно обойтись остатками с кухни.

Многие считают, что выращивание роз – это дорогое удовольствие, ведь они требуют немало удобрений, и для того, чтобы обильно цвести, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, даже отходы с вашей кухни – в частности, банановые кожуры – могут стать идеальным удобрением для кустов.

Интересно Молоко ускорит созревание огурцов: 3 рецепта подкормки

Банановые кожуры – это фантастическая подкормка. И оно настолько хорошее, что есть более, чем один способ их использовать.

Добавьте кожуру в компост

Один из самых простых способов использования банановой кожуры – это добавление ее в компостную кучу. Для этого нужно измельчить кожу и выбросить ее в компостный бак вместе с остальными отходами – обрезками травы, кофейной гущей и очистками из овощей.

Банановая кожура начнет распадаться на богатый, хрупкий компост, насыщенный фосфором, магнием и калием – и все это вещества очень важны для роз.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Закопайте банановую кожуру в грунт

Если у вас нет компостной кучи – это беда, ведь вы можете закопать банановую кожуру прямо в почву. Возьмите кожуру и порежьте ее на мелкие кусочки, чтобы она быстрее разлагалась.

Закапывать ее нужно примерно на глубину 10 – 15 сантиметров вокруг розовых кустов.



Банановую кожуру можно использовать как удобрение / Фото Pexels

Сделайте воду с банановой кожурой

Банановая вода – это невероятное жидкое удобрение для ваших цветущих кустов. Такой способ использования банановой кожуры не требует много усилий и достаточно эффективен. Замочите несколько измельченных банановых шкурок в ведре воды и оставьте на несколько дней – но не допускайте появления плесени.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нужно сделать с розами в июне, чтобы они пышно цвели.

После этого водой можно поливать кусты, ведь она быстро обеспечит розы калием и фосфором и поможет укрепить стебли и сделать цветы пышнее.

Измельчите сушеные кожуры и порошковое удобрение

Еще один способ превратить кожуру банана на удобрение – это сделать из них порошок. Оставьте кожуру, чтобы она высохла, а потом измельчите ее в порошок и посыпайте им основу роз. Этот метод будет действовать даже быстрее, чем свежая банановая кожура. Кроме того, он идеально подходит для длительного хранения удобрения и поддержания порядка на участке и в доме.