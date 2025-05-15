Своевременная подкормка хорошо влияет не только на качество урожая, но и на общее состояние дерева, его устойчивость к вредителям и различным болезням, пишет 24 Канал со ссылкой на Avantura. В мае надо одинаково подпитывать молодые и взрослые деревья.

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Чем подкормить молодые деревья

Молодые деревья еще не вступили в фазу активного плодоношения, поэтому надо благодаря подкормке сформировать крепкие корни и кроны. В мае целесообразно подпитывать деревья азотными удобрениями, которые стимулируют рост. Дачники советуют использовать мочевину или разведенный настой коровяка.

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Удобрения следует вносить во влажную почву после полива, чтобы избежать ожогов корневой системы.

Чем подкормить старые деревья

Взрослые деревья надо подпитывать по-другому. Вишня нуждается в комплексной поддержке, поэтому надо использовать минеральные удобрения с сочетанием азота, фосфора и калия. Подходят специальные смеси для плодовых деревьев или нироаммофоска.

Удобрение вносится в приствольный круг. Перед этим предварительно надо разрыхлить почву. Кроме основной подкормки, стоит опрыскивать вишню микроэлементами. Это может быть бор, марганец или цинк.



Лучшая подкормка для вишни / Фото Pexels

Обратить внимание также надо и на органические вещества. Вместо минеральных удобрений выбирайте настой компоста, птичий помет или травяной бродильный раствор. Эти подкормки не только прекрасно удобряют деревья, но и улучшают структуру почвы и активизируют полезную микрофлору. Органические вещества особенно эффективны для деревьев, которые растут на бедных и песчаных почвах.

К слову! Для обильного урожая абрикос нужно подкармливать. Чем подкормить абрикос в мае – читайте в нашем материале.

Будьте осторожны с удобрениями, поскольку избыток может навредить. Если вы подпитывали вишни во время перекопки, то в мае подкормка должна быть умеренной.