Своевременная подкормка хорошо влияет не только на качество урожая, но и на общее состояние дерева, его устойчивость к вредителям и различным болезням, пишет 24 Канал со ссылкой на Avantura. В мае надо одинаково подпитывать молодые и взрослые деревья.

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Чем подкормить молодые деревья

Молодые деревья еще не вступили в фазу активного плодоношения, поэтому надо благодаря подкормке сформировать крепкие корни и кроны. В мае целесообразно подпитывать деревья азотными удобрениями, которые стимулируют рост. Дачники советуют использовать мочевину или разведенный настой коровяка.

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Удобрения следует вносить во влажную почву после полива, чтобы избежать ожогов корневой системы.

Чем подкормить старые деревья

Взрослые деревья надо подпитывать по-другому. Вишня нуждается в комплексной поддержке, поэтому надо использовать минеральные удобрения с сочетанием азота, фосфора и калия. Подходят специальные смеси для плодовых деревьев или нироаммофоска.

Удобрение вносится в приствольный круг. Перед этим предварительно надо разрыхлить почву. Кроме основной подкормки, стоит опрыскивать вишню микроэлементами. Это может быть бор, марганец или цинк.

Самая лучшая подкормка для вишни
Лучшая подкормка для вишни / Фото Pexels

Обратить внимание также надо и на органические вещества. Вместо минеральных удобрений выбирайте настой компоста, птичий помет или травяной бродильный раствор. Эти подкормки не только прекрасно удобряют деревья, но и улучшают структуру почвы и активизируют полезную микрофлору. Органические вещества особенно эффективны для деревьев, которые растут на бедных и песчаных почвах.

К слову! Для обильного урожая абрикос нужно подкармливать. Чем подкормить абрикос в мае – читайте в нашем материале.

Будьте осторожны с удобрениями, поскольку избыток может навредить. Если вы подпитывали вишни во время перекопки, то в мае подкормка должна быть умеренной.