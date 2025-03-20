Ждите фантастического урожая: чем подкормить яблоню весной: чем подкормить яблоню весной

У многих садоводов на участке растут яблони. Эти фрукты широко популярны в Украине, поэтому для того, чтобы собирать ведра урожая, за деревом надо ухаживать – вовремя подрезать и подкармливать. Для того, чтобы собирать осенью много яблок, расскажем о лучшей подкормке.

Благодаря подкормке яблони вырастут большими и сочными, пишет 24 Канал. Эти рекомендации особенно пригодятся новичкам.

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Чем подкармливать молодую яблоню

Подпитывать яблоню в первый год после посадки не стоит только тогда, когда осенью вы внесли удобрения. О саженцах надо заботиться в третий год выращивания.

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Подкармливать яблоню нужно в начале вегетации – в апреле. Второй раз это нужно сделать в период цветения, а третий – в период формирования плодов. Удобрения нужно вносить под корень. Для этого нужно выкопать по кругу небольшую канавку.

Какими удобрениями подкармливать яблоню

Для того, чтобы листья хорошо развивалось – вносите азотное удобрение. Перед цветением следует применять калий. Яблонька любит органические и минеральные удобрения, поэтому можно использовать аммиачную селитру, карбамид, нитроаммофоску или навоз.



Яблоню надо обязательно подкармливать / Фото Pexels

Читайте внимательно инструкцию и придерживайтесь четко пропорций, поскольку если дать много удобрения, то яблоня разовьет больше побегов, начнет активнее расти, но при этом не будет плодоносить.

Дачники отмечают, что передозировка минеральными смесями может даже привести к потере дерева. С азотом надо быть осторожными. Несколько раз его вносить необязательно. Минеральную смесь и органику присыпьте землей.

Если же использовать для подкормки органику, то советуем остановиться на перегное, курином помете, коровьем навозе, торфе или компосте. Перегной хорошо влияет на развитие корней, поэтому его часто используют садоводы. На одно многолетнее дерево нужно несколько ведер.

Хорошим органическим удобрением считается куриный помет. Его надо размешать с одой в пропорции 1:10. Каждому дереву нужно 5 литров этой подкормки.