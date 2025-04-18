Никогда так не делайте: эта подкормка для роз является худшей

Розы являются самыми популярными цветами в саду, но для того, чтобы они красиво и пышно цвели, им нужен особый уход. Подкормка является очень важным шагом в уходе, поскольку именно от удобрений зависит цветение кустов.

Цветы можно подпитывать с помощью корневых и внекорневых подкормок, пишет 24 Канал. Для внесения удобрений под корень нужно в 15 сантиметрах от стебля вырыть углубление и заполнить его черноземом. С наступлением осадков удобрение будет растворяться, а роза получит все необходимые вещества.

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Внекорневые подкормки хорошо тем, что роза наполняется питательными веществами через листья. Вносить можно органику или минеральные удобрения. Большинство опытных садоводов знают все о подкормке розы, однако новичкам стоит знать, каких именно удобрений надо избегать.

Чем нельзя удобрять розы

Популярным органическим удобрением для роз считается навоз, однако от него у цветов увеличивается чувствительность к болезням и вредителям. Если его не развести, то удобрение может даже сжечь корни.



Не все удобрения являются полезными для роз / Фото Pexels

Нельзя подпитывать розы только фосфорными удобрениями. Чтобы цветы хорошо росли, нужно их миксовать с другими подкормками.

По азоту, то его можно вносить только весной, а вот осенью от внесения этих удобрений надо отказаться. Только надо быть осторожными с количеством, поскольку чрезмерное количество приведет к более позднему цветению бутонов и само растение уже не будет таким устойчивым к болезням.

Чем можно удобрять розы

Подкормить розы можно золой. Она богата калием и фосфором, поэтому садоводы используют ее для лучшего роста побегов и пышного цветения цветов. На один куст достаточно использовать 200 граммов золы. Это удобрение нужно до начала цветения.

К слову! Садоводы рассказали о растениях, которые нельзя сажать рядом с розами. Больше о них читайте в нашем материале.

Для подкормки можно воспользоваться настоем куриного помета. Разведите его в воде в пропорции 1:20 и дайте настояться 7 дней на открытом воздухе.