После зимы почва является истощенной, поэтому это плохо влияет на урожайность ягод, поэтому весной смородину надо обязательно подкормить, пишет 24 Канал.

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Чем подкормить смородину в мае

Первая подкормка должна содержать азотные удобрения или органику с азотом. Эта подкормка помогает лучше развиваться побегам и листьям, а ягоды вырастут большими и даже увеличится их количество. Вносить удобрения надо тогда, когда распустится листья. В 10 литрах разведите 2 столовые ложки мочевины и поливайте из расчета 2 ведра на один куст.

Можно также воспользоваться коровьим перегноем. Его надо развести в воде в пропорции 1:10 и вылить по 2 ведра на каждый куст.



Названа лучшая подкормка для смородины / Фото Pexels

Уже перед самым цветением надо сделать вторую подкормку. Май – идеальный месяц для внесения еще одного удобрения. В 10 литрах воды нужно растворить 50 граммов нитрофоски и полить одно ведро раствора на один куст. Дачники также советуют воспользоваться сульфатом калия. Достаточно будет растворить всего 10 граммов на 1 литр воды.

Кстати, подкормить не только смородину. Мы уже рассказывали ранее, какие растения можно подкормить золой, чтобы они начали быстрее расти.

Для повышения урожайности и улучшить вкус ягод во время цветения, стоит взяться за еще одну подкормку. Воспользуйтесь готовыми комплексными удобрениями для листовой подкормки. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Если все правильно сделать, то смородина поразит урожаем и порадует вкусом и размером ягод.