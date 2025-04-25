Після зими ґрунт є виснаженим, тож це погано впливає на врожайність ягід, тому навесні смородину треба обов’язково підживити, пише 24 Канал.

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Чим підживити смородину у травні

Перше підживлення повинне містити азотні добрива чи органіку з азотом. Це підживлення допомагає краще розвиватися пагонам та листям, а ягоди виростуть великими й навіть збільшиться їхня кількість. Вносити добрива треба тоді, коли розпуститься листя. У 10 літрах розведіть 2 столові ложки сечовини й поливайте в розрахунку 2 відра на один кущ.

Можна також скористатися коров’ячим перегноєм. Його треба розвести у воді в пропорції 1:10 й вилити по 2 відра на кожен кущ.



Названо найкраще підживлення для смородини / Фото Pexels

Вже перед самим цвітінням треба зробити друге підживлення. Травень – ідеальний місяць для внесення ще одного добрива. У 10 літрах води потрібно розчинити 50 грамів нітрофоски й полити одне відро розчину на один кущ. Дачники також радять скористатися сульфатом калію. Достатньо буде розчинити всього 10 грамів на 1 літр води.

До речі, підживити не тільки смородину. Ми вже розповідали раніше, які рослини можна підживити попелом, аби вони почали швидше рости.

Для підвищення урожайності та покращити смак ягід під час цвітіння, варто взятися до ще одного підживлення. Скористайтеся готовими комплексними добривами для листового підживлення. Їх можна придбати в спеціалізованих магазинах. Якщо все правильно зробити, то смородина вразить урожаєм й потішить смаком та розміром ягід.