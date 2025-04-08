Картофельная шелуха и яичная скорлупа: какую они имеют пользу для растений

Дачники уже длительное время используют органические отходы – яичную скорлупу или картофельную шелуху. В определенной степени они полезны, но в большом количестве их применять не стоит и на это есть определенное объяснение.

Несмотря на наличие полезных элементов, процесс разложения в почве этих материалов занимает довольно много времени, поэтому этого недостаточно для обеспечения растений питательными веществами в короткий срок, пишет 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman. Что надо знать о такой органике на грядках и чем ее заменить – читайте дальше.

Читайте также Когда сажать картофель в апреле по лунному календарю: точные даты на 2025 год

Яичная скорлупа

В скорлупе много кальция, магния, калия, серы и других минеральных веществ, которые могли бы быть полезными для растений. Проблема лишь заключается в том, что скорлупа медленно разлагается в почве.



Яичная скорлупа долго разлагается в почве / Фото Pexels

Чтобы обеспечить растения кальцием, лучше использовать известь или мел, которые быстрее поглощаются растениями. В качестве альтернативы, измельченную скорлупу можно добавлять в компост, где она будет разлагаться с другими органическими материалами, которые будут постепенно обогащать почву.

Картофельная шелуха

В шелухе содержится крахмал, который является важным питательным веществом для растений. Разлагается шелуха в почве несколько месяцев, поэтому это тоже недостаточно для того, чтобы растения насытились необходимыми элементами в течение вегетационного периода. Именно поэтому лучше воспользоваться минеральными удобрениями, которые лучше поглощаются растениями.

Кстати, мы уже рассказывали, когда именно надо сажать картофель – до или после Пасхи, поэтому ответ на этот вопрос можете найти в нашем материале.

В общем для того, чтобы эффективно подкормить растения, рекомендуется использовать минеральные удобрения. Такая органика как картофельная шелуха и яичная скорлупа хоть и полезные, но требуют много времени на разложение и всасывание питательных веществ растениями.