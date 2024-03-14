Лимоны содержат витамин С и антиоксиданты, которые хорошо влияют на здоровье. Вы могли и не знать, но обычная вода с лимоном, который вы добавляете в стакан для улучшения вкуса, может уменьшить риск образования камней в почках. Больше о пользе лимонов рассказала диетолог Кайла Гирген.

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Поддерживает здоровье сердца

Антиоксиданты и витамин С способны защитить клетки от вредных радикалов, которые накапливаются в клетках и наносят вред. Бляшки в артериях повышают риск сердечного приступа и инсульта. Поэтому важно есть лимоны, чтобы поддерживать здоровье сердца.

Предотвращает образование камней в почках

Твердые отложения из минералов, которые накапливаются в мочевыводящих путях и образуются в почках называются камнями. Они встречаются примерно у 10% людей. Если ежедневно пить стакан воды с кусочком лимона, то можно предотвратить образование камней в мочевыводящей системе, благодаря кислоте, которая содержится в лимонах.



Полезные свойства лимонов / Фото Pexels

Улучшает усвоение железа

В одном лимоне содержится более 30% суточной нормы витамина С, а он является важным для усвоения железа. Лимон способен предотвратить железодефицитную анемию, которая возникает в случае, если организму не хватает железа для производства гемоглобина.

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Предотвращает повреждение клеток

Антиоксиданты предотвращают повреждение клеток, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, хронической болезни почек или легких. Некоторые исследования показали, что кожура лимона имеет еще больше антиоксидантов, чем сок и мякоть.

Кому нельзя есть лимон

Некоторые люди могут иметь аллергию на цитрусовые. Если после того, как вы съели лимон, чувствуете зуд вокруг рта, то лучше их больше не употреблять.

Лимонная кислота может разрушать зубную эмаль, поэтому после употребления фрукта, прополощите рот водой. А еще лимон может усилить кислотный рефлюкс, поэтому людям, которые страдают этой болезнью, стоит отказаться от фрукта.